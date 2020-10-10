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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Ферстаппен «немного огорчился», упустив поул

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Ферстаппен «немного огорчился», упустив поул
Автор:
, Ответственный редактор

По словам гонщика Red Bull, поведение его машины на холодной трассе помешало нанести Mercedes первое субботнее поражение в сезоне

По ходу субботней сессии Айфельского Гран При возникло впечатление, что Макс Ферстаппен наконец-то прервет череду квалификационных успехов Mercedes. В десяти первых Гран При нынешнего сезона с поула стартовали только Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, но на «Нюрбургринге» после первой попытки в финале лидировал голландец из Red Bull.

Однако в решающей попытке соперники смогли значительно прибавить, потому Ферстаппен, хоть и улучшив свое время, остался в итоге третьим. 

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«Квалификация вышла интересной, – рассказал голландец в интервью после финиша. – Мы потеряли весь вчерашний день, потому сегодня программа была насыщенной. Думаю, в целом мы выступили неплохо, но в самый важный момент у меня возникла недостаточная поворачиваемость.

Когда она проявляется в холодную погоду, это сразу приводит к быстрому зернению передних шин, ресурс которых просто заканчивается. Именно из-за этого я потерял какое-то время по ходу круга.

Но думаю, в целом мы сокращаем отставание от Mercedes, и это позитивно. Так что я лишь немного огорчился. Я ожидать чуть большего, но что вышло, то вышло. Думаю, у меня есть повод быть довольным».

Говоря об ожиданиях от гонки, он добавил: «Будет даже холоднее, чем сегодня. Потому станет еще интереснее, как поведут себя шины. Пилотировать на этой трассе очень здорово, так что я с большим интересом жду гонки. Поглядим, что у нас получится».

Ферстаппен никогда прежде по ходу карьеры не участвовал в гонках Ф1 на «Нюрбургринге».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Квалификация
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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