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Формула 1 Новость

Ферстаппен: Нельзя ограничивать зарплаты пилотов, это повредит юниорам

Действующий чемпион мира нашел очень весомую причину, почему в Формуле 1 ни в коем случае нельзя ограничивать суммы контрактов

Адам Купер
Автор:
Ферстаппен: Нельзя ограничивать зарплаты пилотов, это повредит юниорам
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Вслед за введением потолка расходов для команд боссы Формулы 1 изучают возможность лимитировать и зарплаты пилотов – обсуждается сумма в $30 миллионов на двоих гонщиков одного коллектива. 

Сейчас главные звезды спорта, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, получают по 50 млн в год, потому неудивительно, что такая идея им едва ли по душе.

На пятничной медиа-сессии в Баку гонщика Red Bull спросили, что он думает о лимите зарплат.

«Пока все это слегка расплывчато, верно? – ответил тот. – Мне кажется, никто толком не понимает, что с этим делать. 

Лично я считаю саму эту идею категорически неверной. Сейчас Формула 1 становится все более популярной, все делают здесь деньги, причем большие деньги – это касается и команд, и FOM. Нынешняя ситуация на руку всем. 

Почему гонщики должны получать ограничения на возможности распоряжаться своими возможностями, своей интеллектуальной собственностью? Ведь именно они создают шоу и рискуют своими жизнями. Так что я считаю это однозначной ошибкой».

Он добавил: «о всем молодежных категориях у каждого гонщика есть спонсор или тот, кто за них платит. Все они рассчитывают получить затем свой процент от контракта пилота, когда тот попадет в Ф1 или куда-то еще. Я думаю, вести ввести лимит, молодые спортсмены никогда не смогут вернуть эти деньги. 

Так что ограничение ударит по юниорским чемпионатам. И вне не кажется, что его стоит вводить».

Ландо Норрис, который недавно подписал очень выгодный контракт с McLaren, поддержал такую точку зрения: «Макс все сказал правильно. В особенности про инвестиции в молодых пилотов. В Ф1 и так невероятно сложно пробиться. Но даже если у тебя есть спонсор или инвестор, он, конечно, хочет в дальнейшем вернуть свои деньги, и у тебя нет выбора.

Если ограничить зарплаты, желающих инвестировать будет найти куда сложнее. Или же они будут готовы платить заметно меньше. В любом случае, это осложнит попадание в Ф1. Это один из главных факторов».

На настоящий момент неясно, будет ли ограничение на зарплаты – если его все же введут – как-то влиять на уже заключенные контракты. Сейчас, к примеру, соглашение Ферстаппена с Red Bull рассчитано до конца 2028 года. 

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