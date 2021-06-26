Макс Ферстаппен уверенно завоевал поул-позицию на Гран При Штирии, показав время быстрее соперников в обеих попытках третьего сегмента. Сам голландец после сессии лестно высказался о болиде.

«Этап идет отлично, в квалификации машина прекрасно управлялась, – сказал Ферстаппен. – Было непросто избежать трафика в последних поворотах, чтобы собрать хороший круг. Но, кажется, и моей первой попытки в Q3 было достаточно».

Несмотря на квалификационный успех, Ферстаппен не ждет легкой победы в гонке:

«Легких гонок не бывает. Хотел бы я, чтобы они иногда были легкими. Но это [сложные гонки] хорошо для борьбы. Уверен, завтра все будет плотно и, надеюсь, так же интересно, как во Франции».