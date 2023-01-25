Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки
Макс произнес довольно любопытные и весьма показательные слова, явно адресованные бывшему напарнику
Даниэль Риккардо не смог найти себя в Формуле 1 после того, как покинул Red Bull Racing в конце 2018 года. Австралиец провел четыре сезона в составе Renault и McLaren,но в итоге остался вообще без места в пелотоне и вернулся в Милтон-Кинс на должность запасного гонщика.
Сам он говорит, что хочет перезарядить батарейки и восстановить психологическое состояние, участвуя в различных мероприятиях и работая на симуляторе – однако эксперты не устают повторять, что Риккардо является реальной угрозой для Серхио Переса.
Как оказалось, даже безоговорочный лидер «Быков» Макс Ферстаппен испытывает в отношении бывшего партнера по команде определенные опасения.
Такой вывод можно сделать из слов голландца, сказанных в интервью Speedweek по поводу работы на симуляторе для подготовки к Гран При.
«Наш симулятор является одним из лучших в чемпионате, – объяснил Макс. – Да, дни на нем тянутся очень долго, но оно определенно того стоит.
Кроме того, я не хочу, чтобы сессии на симуляторе проводил только тест-пилот, как это происходит в других командах. Мне важно делать это самому, поскольку у каждого из нас собственный стиль пилотирования».
Ферстаппен и Риккардо были партнерами по Red Bull на протяжении без малого трех сезонов, и за это время их борьба порой не обходилось без контактов. Самым известным эпизодом стала борьба в споре за лидерство на улицах Баку в 2018 году.
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