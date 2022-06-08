Ферстаппен не захотел быть главой команды Формулы 1
Голландский пилот пообещал полностью отстраниться от чемпионата после завершения гоночной карьеры
Макс Ферстаппен в свое время поставил рекорд как самый молодой гонщик Формулы 1. Несмотря на то, что он уже много лет выступает в чемпионате, сейчас ему всего 24 года, так что о завершении карьеры задумываться голландцу рано.
Тем не менее, голландское издание Formule 1 спросило у Ферстаппена, но намерен ли он последовать примеру Алена Проста или того же Хельмута Марко и после прекращения участия в гонках остаться на руководящих позициях в команде.
«Было бы неплохо подольше оставаться быстрым, – сказал Ферстаппен. – Но после того, как моя гоночная карьера завершится, вы меня здесь больше не увидите. Я не представляю себя в роли аналитика или руководителя команды, это просто не для меня.
Мне просто не заинтересован в подобной работе. Когда я перестану гоняться, то найду для себя другие интересные занятия. Сейчас вся моя жизнь сосредоточена на Формуле 1, но рано или поздно это закончится».
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