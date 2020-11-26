Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим

За три гонки до конца сезона Макс Ферстаппен занимает третье место в чемпионате Формулы 1. При этом от второго места Валттери Боттаса пилота Red Bull отделяет всего 27 очков. Однако сам Ферстаппен уверяет, что не стремиться занять вторую позицию в зачете.

«Не важно, буду я вторым или третьим, – сказал Ферстаппен. – Я просто хочу добиться хороших результатов в конце сезона. Если при этом я буду третьим в чемпионате, то пусть».

Ферстаппен также признал, что несмотря на сильную концовку прошлого сезона, уже с начала чемпионата не верил в возможность борьбы за титул:

«Уже в первой гонке было ясно, что мы слишком сильно отстаем. А почему? Мы не знаем, если бы знали, давно бы уже это исправили. У нас все стараются, но остальные команды тоже стараются. Нам еще надо в чем-то нагнать Mercedes, но трудно понять – в чем именно».