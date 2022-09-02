Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям

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После уверенной прошлогодней победы Макса Ферстаппена называли главным фаворитом домашнего Гран При в Зандфорте. Однако начало уик-энда оказалось для пилота Red Bull далеко не триумфальным.

В первой пятничной тренировке голландец успел проехать всего несколько кругов до отказа трансмиссии, а во второй проиграл сразу семь десятых дуэту Ferrari.

Неудивительно, что лидер сезона оценил день не слишком позитивно.

«Я потерял время, которое хотел посвятить работе с мягкими шинами, а на жестких нам явно не хватало сцепления, – рассказал Ферстаппен репортерам. – Можно сказать, что сейчас я отстаю от всех остальных на одну тренировку.

Во второй сессии за полчаса можно поменять в машину не так много. Так что день вышел для нас не самым успешным. Но до завтра есть время, чтобы со всем разобраться. Определенно, нам по силам прибавить».

В то же время, Макс не увидел повода для волнений в отставании от соперников из Скудерии: «Я бы не сказал, что удивлен преимуществом Ferrari. Есть множество компонентов, в которых мы сможем прибавить».

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Другой пилот Red Bull Серхио Перес остался от своего 12-го результата не в восторге. Мексиканец отстал от напарника почти на полсекунды, и результату Леклера уступил 1,15.

«Сегодня я постоянно попадал в трафик, – сказал гонщик. – Во время круга, который должен был получиться быстрейшим, мне на пути попалась Ferrari, которую не сразу получилось обогнать. Кроме того, я едва избежал аварии (удара о барьер в девятом повороте по ходу первой сессии – прим.ред.).

На длинных сериях износ шин оказался очень быстрым. Надо понять, как теперь быть с тактикой. Нам обязательно нужно прибавлять до завтра».