Ферстаппен не поверил в шанс выиграть титул в Сингапуре
Однако победить в гонке голландец не отказывается
Макс Ферстаппен выиграл 11 из 16 прошедших гонок Формулы 1 в этом сезоне, причем последние пять – подряд. В теории он может досрочно выиграть чемпионский титул уже в этот уик-энд в Сингапуре.
При этом в его команде Red Bull уже намекнули, что мягко говоря не расстроятся, если титул будет взят на следующем этапе в Японии, так как это домашний Гран При для их партнера по силовым установкам, компании Honda.
Сам Ферстаппен заявил, что японцам волноваться не о чем, так как в Сингапуре он чемпионом почти точно не станет.
«Мне сейчас не до мыслей о титуле, – сказал Ферстаппен. – Это довольно насыщенный этап, я хочу получить от него удовольствие и, конечно, постараюсь выиграть.
А для того, чтобы стать здесь чемпионом, нужна не победа, а удача, и я не хочу рассчитывать на нее. Нужно, чтобы Чеко Перес финишировал не выше четвертого места, а Шарль Леклер не выше восьмого.
Почти невероятно, чтобы и то и другое произошло одновременно. Так что нечего об этом и думать».
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