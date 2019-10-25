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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Ферстаппен не поверил в победу над Ferrari в квалификации

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Ферстаппен не поверил в победу над Ferrari в квалификации
Автор:
, редактор
25 окт. 2019 г., 21:42

Пилот Red Bull считает, что в гонке у него больше шансов против Скудерии, чем в квалификации.

Макс Ферстаппен показал второе время по итогам пятницы на Гран При Мексики, вклинившись между двумя пилотами Ferrari. Голландец уступил Себастьяну Феттелю всего 0,115 секунды, но все равно не поверил, что сможет составить пилотам Скудерии конкуренцию в квалификации.

«Не думаю, что мы можем побороться с ними в квалификации, – цитирует Ферстаппена Sky Sports. – Они просто слишком быстры. Все остальные примерно в одном диапазоне скорости, но Ferrari на одном круге опережает всех на километры. К сожалению, мы не можем отыграть это время в поворотах».

Тем не менее, Ферстаппен не теряет шансов побороться с соперниками в воскресенье: «Думаю, нам надо сосредоточиться на гонке. Контролировать шины, и тогда можем выступить успешно».

Ферстаппен выиграл два последних Гран При Мексики, и в обоих случаях стартовал со второго места. Перед нынешним этапом голландец сообщил, что не верит в третью победу кряду, так как преимущество Ferrari в скорости на прямых слишком велико.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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