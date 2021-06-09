Ферстаппен не получает советов от отца и Нельсона Пике

В дебютный сезон в Формуле 1 Макс Ферстаппен постоянно находился под присмотром своего отца Йоса Ферстаппена. Однако со временем Ферстаппен-старший стал реже приезжать на гонки и сейчас его встретишь далеко не на каждом Гран При.

Тем не менее, сам Макс уверяет, что не потерял связи с отцом и тот до сих пор играет важную роль в его карьере.

«Без него меня бы тут точно не было, – сказал Ферстаппен-младший в эфире Ziggo Sport. – Мы все сделали вместе. Мы все еще общаемся каждый день, у нас прекрасная связь. Мой отец больше не хочет давать мне советов, но общаемся мы каждый день. Это очень важно».

Сейчас Макс встречается с Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике. Однако его советами голландец тоже не пользуется: «Конечно, он легенда Формулы 1. Но у меня своя карьера. Я сам принимаю решения и не сравниваю себя с другими пилотами. Это мне подходит больше».

Еще одним человеком, важным для Макса, является советник Red Bull Хельмут Марко: «Он дал мне шанс дебютировать в Toro Rosso, и шанс попасть в Red Bull. Я очень уважаю Хельмута и остальную команду. И счастлив быть ее частью».