Ферстаппен: Не ожидал, что буду вторым
По словам пилота Red Bull, настроить баланс болида удалось только к финалу квалификации
В квалификации Гран При России Макс Ферстаппен сумел опередить Валттери Боттаса и показать второе лучшее время, уступив лишь обладателю поула Льюису Хэмилтону.
При этом Хэмилтон из-за собственной ошибки во втором сегменте квалификации вынужден будет стартовать на шинах Soft, а Ферстаппен стартует на Medium и может получить преимущество за счет стратегии.
«Мы мучились по ходу уик-энда в поисках правильного баланса для этой трассы, она здесь весьма скользкая, – сказал Ферстаппен после окончания квалификационных заездов. – Еще утром я не был полностью доволен машиной. И по ходу квалификации мы все еще пытались найти баланс, но только в последней попытке в финале квалификации все сложилось как надо. Так что признаюсь, я не рассчитывал оказаться на первой линии стартового поля и таким результатом очень доволен.
Теперь у меня есть шанс на хороший старт. Тут очень ярко выражен эффект разреженного воздуха позади болида, что дает мне преимущество в преследовании Хэмилтона, так что кто знает, что случится ко второму повороту. К тому же интересно будет посмотреть, поможет ли мне старт на шинах Medium».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Автор
|Сергей Иванов