Ферстаппен: Не ожидал борьбы с Mercedes

Макс Ферстаппен стал третьим в квалификации Гран При Тосканы, уступив Льюису Хэмилтону 0,365 секунды. После сессии голландец был удовлетворен результатами, так как смог приблизиться к Mercedes по темпу на одном круге.

«Я не ожидал борьбы с Mercedes в квалификации, но пока весь уик-энд выглядит многообещающе, – сказал Ферстаппен. – Мы хорошо восстановились после сложного этапа в Монце. Думаю, можем быть довольны третьим местом. Так близко к Mercedes мы еще не были, и отрыв от преследователей тоже вырос».

Скорость также придала Ферстаппену оптимизма в надежде на победу в гонке: «У меня большие надежды на гонку. Всегда трудно предсказать, сможем ли мы побороться за победу, но я более уверен, чем на некоторых других этапах.

У нас высокая максимальная скорость, что здесь весьма полезно. И хотя обгонять здесь не просто, пара последних поворотов достаточно широка, чтобы пробовать разные траектории, если хватает темпа удержаться позади.

Обогнать Mercedes не бывает легко, но мы выложимся полностью».