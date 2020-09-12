Ферстаппен: Не ожидал борьбы с Mercedes
Макс удивлен своим результатом, хотя в очередной раз стал третьим
Макс Ферстаппен стал третьим в квалификации Гран При Тосканы, уступив Льюису Хэмилтону 0,365 секунды. После сессии голландец был удовлетворен результатами, так как смог приблизиться к Mercedes по темпу на одном круге.
«Я не ожидал борьбы с Mercedes в квалификации, но пока весь уик-энд выглядит многообещающе, – сказал Ферстаппен. – Мы хорошо восстановились после сложного этапа в Монце. Думаю, можем быть довольны третьим местом. Так близко к Mercedes мы еще не были, и отрыв от преследователей тоже вырос».
Скорость также придала Ферстаппену оптимизма в надежде на победу в гонке: «У меня большие надежды на гонку. Всегда трудно предсказать, сможем ли мы побороться за победу, но я более уверен, чем на некоторых других этапах.
У нас высокая максимальная скорость, что здесь весьма полезно. И хотя обгонять здесь не просто, пара последних поворотов достаточно широка, чтобы пробовать разные траектории, если хватает темпа удержаться позади.
Обогнать Mercedes не бывает легко, но мы выложимся полностью».
Читайте также:
Предыдущая новость
Квят пошутил: Я слишком крут для AlphaTauri
Следующая новость
Лучшие фото Гран При Тосканы: суббота
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин