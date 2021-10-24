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Формула 1 / Гран При США Новости

Ферстаппен: Не был уверен, что агрессивная тактика сработает

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Пилот Red Bull признался, что перед финишем его машину начало заносить из-за износа шин

Ферстаппен: Не был уверен, что агрессивная тактика сработает

Макс Ферстаппен проиграл старт Гран При США Льюису Хэмилтону и смог вернуться в лидеры гонки за счет более раннего пит-стопа. Дважды сменив шины раньше соперника, голландец столкнулся с серьезным износом резины ближе к концу гонки. 

Несмотря на это, Ферстаппену удалось удержать первое место и выиграть гонку. После финиша он признал, что тактика была рискованной, но выбора не оставалось.

«Я проиграл старт, поэтому пришлось что-то придумывать, – сказал Ферстаппен. – На этой трассе высок износ резины и мы пошли на агрессивную тактику. Я не был уверен, что она сработает, но последние круги получились веселыми. Меня слегка сносило вбок в скоростных поворотах, но я рад, что удержался». 

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