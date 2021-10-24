Ферстаппен: Не был уверен, что агрессивная тактика сработает
Пилот Red Bull признался, что перед финишем его машину начало заносить из-за износа шин
Макс Ферстаппен проиграл старт Гран При США Льюису Хэмилтону и смог вернуться в лидеры гонки за счет более раннего пит-стопа. Дважды сменив шины раньше соперника, голландец столкнулся с серьезным износом резины ближе к концу гонки.
Несмотря на это, Ферстаппену удалось удержать первое место и выиграть гонку. После финиша он признал, что тактика была рискованной, но выбора не оставалось.
«Я проиграл старт, поэтому пришлось что-то придумывать, – сказал Ферстаппен. – На этой трассе высок износ резины и мы пошли на агрессивную тактику. Я не был уверен, что она сработает, но последние круги получились веселыми. Меня слегка сносило вбок в скоростных поворотах, но я рад, что удержался».
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