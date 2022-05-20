Ферстаппен назвал жару причиной проблем Red Bull

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Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен остался пятым по итогам первого дня Гран При Испании. Пилот Red Bull по итогам лучшей попытки остался позади соперников из Ferrari и Mercedes.

И хотя отставание голландца составило всего треть секунды, он остался не слишком доволен началом уик-энда.

«Оказалось непросто найти верный баланс, – объяснил Макс. – Все дело в жаре, так что нам предстоит поработать над темпом на одном круге. На длинных сериях все смотрится лучше, тут я доволен. Но надо попробовать найти промежуточный вариант».

Говоря о том, в чем главная сложность с пустым баком, Ферстаппен пояснил: «На этой трассе сложно добиться, чтобы шины работали одинаково эффективно по ходу всего круга. И с балансом нам еще есть, над чем поработать. Но как минимум у нас есть неплохая база, от которой можно отталкиваться при дальнейшем поиске».

Макс выиграл две последних гонки Ф1 в Имоле и Майами, а в Испании шесть лет назад одержал свою дебютную победу в чемпионате, заменив в Red Bull Даниила Квята.

Дополнительная информация: Филип Клерен