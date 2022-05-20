Ферстаппен назвал жару причиной проблем Red Bull
По словам Макса, у Red Bull есть скорость в гоночной режиме, а вот с квалификационной конфигурацией все несколько сложнее
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен остался пятым по итогам первого дня Гран При Испании. Пилот Red Bull по итогам лучшей попытки остался позади соперников из Ferrari и Mercedes.
И хотя отставание голландца составило всего треть секунды, он остался не слишком доволен началом уик-энда.
«Оказалось непросто найти верный баланс, – объяснил Макс. – Все дело в жаре, так что нам предстоит поработать над темпом на одном круге. На длинных сериях все смотрится лучше, тут я доволен. Но надо попробовать найти промежуточный вариант».
Говоря о том, в чем главная сложность с пустым баком, Ферстаппен пояснил: «На этой трассе сложно добиться, чтобы шины работали одинаково эффективно по ходу всего круга. И с балансом нам еще есть, над чем поработать. Но как минимум у нас есть неплохая база, от которой можно отталкиваться при дальнейшем поиске».
Макс выиграл две последних гонки Ф1 в Имоле и Майами, а в Испании шесть лет назад одержал свою дебютную победу в чемпионате, заменив в Red Bull Даниила Квята.
Дополнительная информация: Филип Клерен
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