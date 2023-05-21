Ферстаппен назвал трассу, которую хотел бы вернуть в календарь Ф1

С 2015 года, когда Макс Ферстаппен дебютировал в Ф1, чемпионат приезжал на самые разные трассы – какие-то принимают Гран При и сейчас, а другие уже успели стать частью истории.

Недавно двукратного чемпиона спросили, о какой из потерь он жалеет больше всего. Пилот Red Bull мог выбрать «Сепанг», «Хоккенхаймринг» или «Стамбул-парк», однако назвал автодром, который, надо признать, уже порядком подзабылся.

«Я бы вернул Муджелло», – сказал голландец. Гран При на тосканской трассе прошел всего раз, в коронавирусном 2020-м.

Свой выбор Макс объяснил так: «Я почти не гонялся там, доехал только до второго поворота. Но пилотировать на этой трассе очень приятно».

Гонка в Муджелло завершилась для Ферстаппена быстрой аварией, после которой его машина увязла в гравии. После 2020 года в Ф1 ни разу всерьез не обсуждали возможность возвращения на итальянскую трассу, так как страна и без того принимает два этапа – в Монце и (в хорошую погоду) в Имоле.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16, авария на первом круге Гран При Тосканы 2020 года Фото: Энди Хон / Motorsport Images

А если в Америке?

Пока за всю историю Больших Призов только одна страна принимала три гонки в течение одного календарного года – рекорд был установлен в США в 1982-м, а в нынешнем сезоне Ф1 должна повторить такой результат: Гран При Майами уже позади, а позже состоятся гонки в Остине и Лас-Вегасе.

На вопрос о том, какая из американских трасс нравится ему больше всего, Ферстаппен, знакомый с ними благодаря выступлпниям в симрейсинге, также дал неожиданный ответ: «Там много классных трасс. Мне нравится кольцо в Виргинии, хотя оно тесновато для машин Ф1 и больше подходит для GT.

Так что я назову "Роуд Америку". Это быстрая трасса – пожалуй, даже слишком быстрая для Ф1. Но, как обычно бывает, ради Формулы 1 всегда можно внести какие-то изменения».

Многие гонщики называют своей любимой в США трассу «Лагуна-Сека» со знаменитой трехмерной связкой поворотов «Штопор». Считается, что для современных машин Ф1 столь значительный перепад высот является непреодолимым, однако Макс не согласился с этим: «В конце концов, мы же гоняемся в Монако».

Поворот «Штопор» на трассе «Лагуна-Сека», гонка исторических машин Ф1 Фото: Джон Фрэнсис