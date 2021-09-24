Ферстаппен назвал своих критиков лицемерами

После аварии на Гран При Италии Макс Ферстаппен подвергся критике за то, что бросил свою машину, заехавшую на Mercedes Льюиса Хэмилтона, и ушел. Голландца упрекали в том, что он не помог сопернику и рисковал нанести ему травму.

Однако, сам Ферстаппен уверяет, что убедил, что с Хэмилтоном все в порядке, когда покинул место столкновения.

«В мире очень много лицемеров, – сказал Ферстаппен. – Я выпрыгнул из машины и посмотрел налево. Он пытался сдать назад, тряс руль, пробовал выбраться из-под моей машины. Так что, по-моему, с ним все было в порядке. К тому же, он в понедельник полетел в Америку на Met Gala. Думаю, раз он это сделал, то был в порядке».

За аварию Макс получил штраф в три позиции на старте Гран При России, с которым так и не согласился:

«Я был удивлен, когда услышал про штраф в три позиции, но так уж они решили. Мне не нужно с этим соглашаться. Конечно, у меня свое мнение, но это не конец света, надо двигаться дальше».