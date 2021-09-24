Ферстаппен назвал своих критиков лицемерами
Макс уверен, что не рисковал здоровьем Хэмилтона
После аварии на Гран При Италии Макс Ферстаппен подвергся критике за то, что бросил свою машину, заехавшую на Mercedes Льюиса Хэмилтона, и ушел. Голландца упрекали в том, что он не помог сопернику и рисковал нанести ему травму.
Однако, сам Ферстаппен уверяет, что убедил, что с Хэмилтоном все в порядке, когда покинул место столкновения.
«В мире очень много лицемеров, – сказал Ферстаппен. – Я выпрыгнул из машины и посмотрел налево. Он пытался сдать назад, тряс руль, пробовал выбраться из-под моей машины. Так что, по-моему, с ним все было в порядке. К тому же, он в понедельник полетел в Америку на Met Gala. Думаю, раз он это сделал, то был в порядке».
За аварию Макс получил штраф в три позиции на старте Гран При России, с которым так и не согласился:
«Я был удивлен, когда услышал про штраф в три позиции, но так уж они решили. Мне не нужно с этим соглашаться. Конечно, у меня свое мнение, но это не конец света, надо двигаться дальше».
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