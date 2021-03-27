Ферстаппен назвал Red Bull условие для продолжения сотрудничества

Разговоры о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull в конце года начались еще до старта сезона. Глава McLaren Зак Браун недавно заявил, что в 2021 году голландец составит пару пилотов Mercedes с Джорджем Расселлом.

Советник Red Bull Хельмут Марко в ответ назвал Брауна «мастером рассказывать истории». Сам Ферстаппен также заверил, что пока никуда не собирается, но назвал команде условие, которое следует выполнить, чтобы его сохранить.

«Если положение останется таким же, как на тестах, то Марко не о чем волноваться. Не стоит также забывать, что я уже давно в Red Bull, знаю сотрудников команды и они все мне нравятся».

На предсезонных тестах 2021 года у Red Bull была быстрейшая машина. Однако многие сочли, что Mercedes просто не показала своего реального темпа.