Ферстаппен назвал работу Mercedes с шинами неприятным сюрпризом

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Макс Ферстаппен одержал в 15 Гран При нынешнего сезона уже десять побед – в очередной раз он стал сильнейшим на домашнем этапе в минувшее воскресенье.

Голландец стартовал в поула и был быстрее соперников на дистанции, однако в команде Red Bull избрали на гонку тактическую схему с двумя пит-стопами, тогда как соперники Mercedes рассчитывали добраться до финиша с одним.

В итоге режим VSC и выезд машины безопасности вынудили менять тактику, и победа досталась Ферстаппену.

Однако после финиша голландец отметил, что работа Mercedes с резиной оказалась для него и Red Bull не самым приятным сюрпризом.

«Меня удивила их скорость на составе Hard, – признался пилот Red Bull. – В этот раз составы были самые жесткие, С1 и C2. И у нас они не "включались" настолько же здорово, как у них.

Должен признать, это заметно осложнило нам день. Только после возвращения Soft [перед рестартом] мы вернули преимущество.

Я ожидал, что Mercedes будет медленнее. А вот от Ferrari ждал в этот раз более высокой скорости».

Макс добавил: «Когда они [Хэмилтон с Расселлом] перешли на Hard, мне было очень интересно посмотреть на их темп. Я сам очень не хотел использовать жесткий состав.

Узнав про их время на круге, я подумал: "А ведь это быстро". И постарался атаковать. Но они все равно превосходили меня на несколько десятых.

Я удивлен, что они смогли добиться от этого состава такой работы. Мне бы хватило сделанного запаса, чтобы удержаться впереди, но в гонке они определенно показывали очень хороший темп».

В нынешнем сезоне пилоты Red Bull в общей сложности 19 раз поднимались на призовой подиум. у Ferrari сейчас 13 кубков, у Mercedes – 12.

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