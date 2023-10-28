Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

Макс Ферстаппен приехал в Мексику однозначным фаворитом и стал лучшим в каждой из трех тренировочных сессий. Однако в квалификации гонщик Red Bull остался только третьим, уступив одну десятую поулу Шарля Леклера.

В тот момент, когда монегаск и его напарник Карлос Сайнс уже провели свои решающие попытки в финальном сегменте, Макс еще был на быстром круге. После двух секторов он опережал график поула, но недостаточно хорошо проехал третий и остался позади.

«Главная сложность здесь в том, что из-за большой высоты над уровнем моря асфальт обеспечивает очень низкое сцепление, – объяснил он в телеинтервью. – Из-за этого, когда пробуешь атаковать чуть острее, хорошее время ускользает от тебя. Что-то такое и произошло со мной в финале квалификации.

Я просто не смог собрать круг воедино. А в особенности это касается третьего сектора. Там сложностей было несколько больше, чем мы ожидали. Впрочем, отрывы совсем невелики. Гонка долгая, кругов в ней много, а очки начисляют именно за нее».

Он добавил, что уверен в хорошем воскресном темпе Red Bull: «Это есть. Конечно же, я хотел бы стартовать с поула. Но тут можно использовать слип-стрим на пути к первому повороту. Посмотрим, что у нас выйдет».

На вопрос, рассчитывает ли он захватить лидерство на первом же торможении, голландец ответил с улыбкой: «Очень постараюсь».

Ферстаппен выиграл четыре из пяти последних Гран При Мексики.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл