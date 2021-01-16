Ферстаппен назвал причину доминирования Mercedes в Ф1

С 2014 года, когда Формула 1 перешла на нынешник силовые установки V6 с повторным использованием энергии, пилоты Mercedes в 138 состоявшихся Гран При стартовали с поула 102 раза и одержали столько же побед. Серия из семи титулов в личном зачете и Кубке конструкторов стала рекордной за всю историю Ф1.

До этого столь же доминирующей силой в чемпионате была командв Red Bull, которая похожим образом громила соперников на протяжении четырех сезонов.

Говоря о том, что привело к столь серьезным изменениям в расстановке сил, Макс Ферстаппен признал, что соперники смогли куда лучше подготовиться к смене регламента.

«Честно говоря, если бы правила не поменялись в конце 2013-го, то думаю, Red Bull продолжала бы выигрывать и дальше, – сказал голландец в интервью Motorsport.com. – Мне кажется, для них [Mercedes] все сложилось наилучшим образом. Они заранее начали готовиться к эре V6 и смогли с самого начала получить хорошие моторы. Думаю, прежде всего именно это и помогло им».

Также Макс отметил шасси из Брэкли: «Их машина очень быстра. А когда у вас хорошая максимальная скорость, все остальное становится гораздо проще. Но их шасси тоже великолепное. Это невозможно отрицать».

Ферстаппен завершил прошедший сезон победой в Абу-Даби. За три последних сезона пилот Red Bull одержал в общей сложности восемь побед – это максимальное количество среди тех пилотов, кто выступает не за Mercedes.