Ферстаппен назвал причиной своего доминирования в Ф1 этап в Баку

Макс Ферстаппен уже много месяцев не знает поражений в Формуле 1. На любой трассе и в любую погоду голландец уезжает от соперников – в прошедшие выходные на домашнем этапе в Зандфорте он стал сильнейшим в девятый раз кряду, повторив исторический рекорд Себастьяна Феттеля. При этом пока не видно, кто мог бы остановить победную поступь «Супер-Макса» и его Red Bull.

Сейчас уже почти забылось, что в самом начале чемпионата-2023 с Ферстаппеном всерьез конкурировал его партнер по команде Серхио Перес. За четыре первых Гран При каждый одержал по две победы, причем мексиканец стал сильнейшим еще и в бакинском спринте – так что формально даже лидировал в тот момент 3:2.

Но именно апрельский этап в Азербайджане, по словам Макса, позволил им с Red Bull серьезно продвинуться в понимании машины RB19, что и стало залогом последующей череды успехов.

«Думаю, гонка в Баку очень многому научила меня, – рассказал голландец репортерам после финиша в Зандфорте. – Это касалось того, как работать с машиной, как выбирать настройки.

Разумеется, я не победил в Баку. Зато там у меня была возможность перепробовать много разных идей относительно машины. Собственно, именно поэтому я и ехал там нестабильно.

Но именно тогда мне удалось завершить свой поиск и отыскать нужный ритм. Да, на дистанции я слишком сильно стер шины, но нашел для себя несколько очень важных моментов для будущих гонок. Позже я использовал их на каждой трассе».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19, на улицах Баку Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также Макс сравнил свои нынешние выступления с тем, что делал за рулем в начале карьеры. По словам гонщика, с течением времени ему удалось научиться точнее соизмерять уровень риска.

«Все дело в том, как его контролировать, – сказал гонщик. – Помню, еще несколько лет назад, когда я не претендовал на титулы, мой подход к пилотированию был совсем иным.

Но это нормально. Даже тогда я прекрасно понимал возможности машины и знал, что она способна на многое.

Думаю, это помогло мне чуть лучше контролировать ситуацию».

За карьеру Ферстаппен одержал 46 побед в Гран При и входит по этому показателю в пятерку самых успешных гонщиков за всю историю Ф1.