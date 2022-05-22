Ферстаппен назвал причиной разворота порыв ветра

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Макс Ферстаппен стал сильнейшим на Гран При Испании и вышел в лидеры сезона Ф1, однако в дебюте гонки такой результат казался маловероятным: в тот момент уверенно лидировал Шарль Леклер из Ferrari, а сам Макс откатился на четвертое место.

Причиной этого стала ошибка голландца в четвертом повороте на девятом круге – машину снесло наружу, и действующий чемпион вынужден был проехать по гравию.

«Из-за резкого порыва ветра, который подул сзади, я потерял контроль над задком машины и улетел, – объяснил Ферстаппен после финиша. – Из-за этого я застрял [позади Джорджа Расселла], пытался обогнать, но моя DRS не всегда срабатывала.

Это заметно осложнило мне жизнь, но нам удалось с помощью тактики выйти вперед и дальше уже вести собственную гонку. Которую в итоге и выиграть. Сложное начало, но успешное окончание».

Говоря о борьбе с Расселлом, он добавил: «Я старался сохранять концентрацию. Конечно, мало приятного, когда такое происходит, но в итоге я очень рад за себя и Серхио [Переса, который финишировал вторым]. Это отличный командный результат».

Ферстаппен теперь на шесть очков впереди Шарля Леклера в классификации, а Red Bull выигрывает у Ferrari уже 26 баллов.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл