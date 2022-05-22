Ферстаппен назвал причиной разворота порыв ветра
Пилот Red Bull рассказал, что привело к эпизоду на девятом круге, который заметно осложнил ему путь к победе в Барселоне
Макс Ферстаппен стал сильнейшим на Гран При Испании и вышел в лидеры сезона Ф1, однако в дебюте гонки такой результат казался маловероятным: в тот момент уверенно лидировал Шарль Леклер из Ferrari, а сам Макс откатился на четвертое место.
Причиной этого стала ошибка голландца в четвертом повороте на девятом круге – машину снесло наружу, и действующий чемпион вынужден был проехать по гравию.
«Из-за резкого порыва ветра, который подул сзади, я потерял контроль над задком машины и улетел, – объяснил Ферстаппен после финиша. – Из-за этого я застрял [позади Джорджа Расселла], пытался обогнать, но моя DRS не всегда срабатывала.
Это заметно осложнило мне жизнь, но нам удалось с помощью тактики выйти вперед и дальше уже вести собственную гонку. Которую в итоге и выиграть. Сложное начало, но успешное окончание».
Говоря о борьбе с Расселлом, он добавил: «Я старался сохранять концентрацию. Конечно, мало приятного, когда такое происходит, но в итоге я очень рад за себя и Серхио [Переса, который финишировал вторым]. Это отличный командный результат».
Ферстаппен теперь на шесть очков впереди Шарля Леклера в классификации, а Red Bull выигрывает у Ferrari уже 26 баллов.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась
Пересу не понравились командные приказы Red Bull