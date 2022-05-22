Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась Следующая / Пересу не понравились командные приказы Red Bull
Формула 1 / Гран При Испании Новость

Ферстаппен назвал причиной разворота порыв ветра

Пилот Red Bull рассказал, что привело к эпизоду на девятом круге, который заметно осложнил ему путь к победе в Барселоне

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен назвал причиной разворота порыв ветра
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен стал сильнейшим на Гран При Испании и вышел в лидеры сезона Ф1, однако в дебюте гонки такой результат казался маловероятным: в тот момент уверенно лидировал Шарль Леклер из Ferrari, а сам Макс откатился на четвертое место. 

Причиной этого стала ошибка голландца в четвертом повороте на девятом круге – машину снесло наружу, и действующий чемпион вынужден был проехать по гравию. 

«Из-за резкого порыва ветра, который подул сзади, я потерял контроль над задком машины и улетел, – объяснил Ферстаппен после финиша. – Из-за этого я застрял [позади Джорджа Расселла], пытался обогнать, но моя DRS не всегда срабатывала. 

Это заметно осложнило мне жизнь, но нам удалось с помощью тактики выйти вперед и дальше уже вести собственную гонку. Которую в итоге и выиграть. Сложное начало, но успешное окончание».

Говоря о борьбе с Расселлом, он добавил: «Я старался сохранять концентрацию. Конечно, мало приятного, когда такое происходит, но в итоге я очень рад за себя и Серхио [Переса, который финишировал вторым]. Это отличный командный результат».

Ферстаппен теперь на шесть очков впереди Шарля Леклера в классификации, а Red Bull выигрывает у Ferrari уже 26 баллов.

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии
Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась
Предыдущая новость

Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась
Следующая новость

Пересу не понравились командные приказы Red Bull

Пересу не понравились командные приказы Red Bull
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Сайнс: В этот день все шло не так Гран При Испании
Формула 1

Сайнс: В этот день все шло не так

Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1 Гран При Испании
Формула 1

Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1

Алонсо поставили новый мотор, он будет стартовать последним Гран При Испании
Формула 1

Алонсо поставили новый мотор, он будет стартовать последним

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне Гран При Испании
Формула 1

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Red Bull пришлось полностью заменить DRS на машине Ферстаппена Гран При Испании
Формула 1

Red Bull пришлось полностью заменить DRS на машине Ферстаппена

Ферстаппен назвал жару причиной проблем Red Bull Гран При Испании
Формула 1

Ферстаппен назвал жару причиной проблем Red Bull

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку Гран При Испании
Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива Гран При Испании
Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

«Он сам все поймет». Босс Red Bull ответил Пересу Гран При Испании
Формула 1

«Он сам все поймет». Босс Red Bull ответил Пересу

Самое важное:

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку
Формула 1 Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива
Формула 1 Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера
Формула 1 Формула 1

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.