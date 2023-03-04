Ферстаппен назвал поул в Бахрейне приятным сюрпризом
По словам Макса, после сложностей в тренировках он не ожидал, что сумеет завоевать первую стартовую позицию
Новый сезон Формулы 1 стартовал в Бахрейне, где победителем квалификации стал действующий обладатель титула Макс Ферстаппен. Его команда Red Bull очень здорово смотрелась на зимних тестах, однако по ходу тренировок Гран При столкнулась с проблемами.
Именно поэтому 21-й поул в карьере – завоеванный, кроме того, в день рождения своего отца Йоса – голландец назвал неожиданным.
«Начало уик-энда вышло для нас неожиданно сложным, – объяснил он. – Да и сегодня я не могу сказать, что окончательно нашел свой ритм. Но, к счастью, в квалификации получилось собрать все лучшие детали вместе.
Так что я очень рад завоевать поул и за то, что команде удалось построить такую сильную машину. А еще за Серхио [Переса, который стал вторым]. Это потрясающе. Теперь я особенно жду гонку».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Развивая тему ожиданий, он отметил: «Поул стал приятным сюрпризом после всех нащих сложностей. А в гонке наша машина обычно едет лучше. Так что давайте посмотрим, что получится».
Ферстаппен уже стартовал с поула в Сахире в 2021 году, но в гонке тогда финишировал вторым позади Льюиса Хэмилтона.
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