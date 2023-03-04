Предыдущая / Почему Леклер не поехал на финальную попытку в квалификации? Вот его ответ Следующая / Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Ферстаппен назвал поул в Бахрейне приятным сюрпризом

По словам Макса, после сложностей в тренировках он не ожидал, что сумеет завоевать первую стартовую позицию

Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен назвал поул в Бахрейне приятным сюрпризом
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новый сезон Формулы 1 стартовал в Бахрейне, где победителем квалификации стал действующий обладатель титула Макс Ферстаппен. Его команда Red Bull очень здорово смотрелась на зимних тестах, однако по ходу тренировок Гран При столкнулась с проблемами.  

Именно поэтому 21-й поул в карьере – завоеванный, кроме того, в день рождения своего отца Йоса – голландец назвал неожиданным. 

«Начало уик-энда вышло для нас неожиданно сложным, – объяснил он. – Да и сегодня я не могу сказать, что окончательно нашел свой ритм. Но, к счастью, в квалификации получилось собрать все лучшие детали вместе. 

Так что я очень рад завоевать поул и за то, что команде удалось построить такую сильную машину. А еще за Серхио [Переса, который стал вторым]. Это потрясающе. Теперь я особенно жду гонку». 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Развивая тему ожиданий, он отметил: «Поул стал приятным сюрпризом после всех нащих сложностей. А в гонке наша машина обычно едет лучше. Так что давайте посмотрим, что получится».

Ферстаппен уже стартовал с поула в Сахире в 2021 году, но в гонке тогда финишировал вторым позади Льюиса Хэмилтона. 

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии

Почему Леклер не поехал на финальную попытку в квалификации? Вот его ответ

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
Больше от
Александр Кабановский
Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1 к середине субботы

Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1 к середине субботы

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1 к середине субботы Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1 к середине субботы

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года

Формула 1

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года

McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео

McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео

Формула 1
Презентация McLaren

McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео McLaren тоже обкатала новую машину в Барселоне: видео

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне

Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне

Формула 1
Гран При Бахрейна

Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне

Анализ данных: что мы узнали о силе Red Bull, Ferrari и Aston Martin

Анализ данных: что мы узнали о силе Red Bull, Ferrari и Aston Martin

Формула 1
Гран При Бахрейна

Анализ данных: что мы узнали о силе Red Bull, Ferrari и Aston Martin Анализ данных: что мы узнали о силе Red Bull, Ferrari и Aston Martin

В Red Bull не оценили тактическую хитрость Ferrari

В Red Bull не оценили тактическую хитрость Ferrari

Формула 1
Гран При Бахрейна

В Red Bull не оценили тактическую хитрость Ferrari В Red Bull не оценили тактическую хитрость Ferrari

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бахрейна

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Формула 1
Гран При Бахрейна

Стартовая решетка Гран При Бахрейна Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Формула 1
Гран При Бахрейна

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Самое важное:

Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне

Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне

Формула 1

Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне

Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина

Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина

Формула 1

Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина

«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari

«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari

Формула 1

«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari «Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна

Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.