Ферстаппен назвал поул подарком на юбилей Култхарда

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Макс Ферстаппен не ожидал, что его преимущество над соперниками по ходу квалификации Гран При Бахрейна будет настолько впечатляющим. По результатам первой попытки разница между пилотом Red Bull и гонщиком Mercedes составляла всего 0.023 секунды – а в итоге двух претендентов на поул разделило почти четыре десятых.
«Тесты прошли для нас очень хорошо – но само собой, это не давало нам никаких гарантий, – рассказал пилот Red Bull сразу же после окончания квалификации. – Однако в итоге вся нынешняя неделя для нас сложилась здорово. Машина ведет себя по-настоящему хорошо, и ей приятно управлять. Хотя настроить ее так, чтобы выжать на трассе абсолютный максимум, было не слишком легко.
Моя первая попытка была не особо впечатляющей – но когда я вернулся в боксы, то плохо представлял, как сильно я смогу ускориться, насколько велик запас. Важно было не перестараться, не перегреть шины. Но в итоге все получилось. Завтра важнее всего хорошо стартовать – машина хорошо смотрится и на коротких, и на длинных сериях кругов, что внушает нам оптимизм».
Традиционное интервью у обладателей трех первых позиций брал Дэвид Култхард – экс-пилот Формулы 1, в прошлом также выступавший за команду Red Bull, а сегодня отмечающий свое 50-летие. «Это был небольшой подарок на твой день рождения», – сообщил Ферстаппен шотландцу в финале интервью.
Свои слова Макс подкрепил тортом для шотландца – который, правда, запустил ему в лицо.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Дэвид Култхард , Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Кирилл Качнов