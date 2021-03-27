Ферстаппен назвал поул подарком на юбилей Култхарда

Макс Ферстаппен не ожидал, что его преимущество над соперниками по ходу квалификации Гран При Бахрейна будет настолько впечатляющим. По результатам первой попытки разница между пилотом Red Bull и гонщиком Mercedes составляла всего 0.023 секунды – а в итоге двух претендентов на поул разделило почти четыре десятых.

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«Тесты прошли для нас очень хорошо – но само собой, это не давало нам никаких гарантий, – рассказал пилот Red Bull сразу же после окончания квалификации. – Однако в итоге вся нынешняя неделя для нас сложилась здорово. Машина ведет себя по-настоящему хорошо, и ей приятно управлять. Хотя настроить ее так, чтобы выжать на трассе абсолютный максимум, было не слишком легко.

Моя первая попытка была не особо впечатляющей – но когда я вернулся в боксы, то плохо представлял, как сильно я смогу ускориться, насколько велик запас. Важно было не перестараться, не перегреть шины. Но в итоге все получилось. Завтра важнее всего хорошо стартовать – машина хорошо смотрится и на коротких, и на длинных сериях кругов, что внушает нам оптимизм».

Традиционное интервью у обладателей трех первых позиций брал Дэвид Култхард – экс-пилот Формулы 1, в прошлом также выступавший за команду Red Bull, а сегодня отмечающий свое 50-летие. «Это был небольшой подарок на твой день рождения», – сообщил Ферстаппен шотландцу в финале интервью.

Свои слова Макс подкрепил тортом для шотландца – который, правда, запустил ему в лицо.