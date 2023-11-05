Ферстаппен назвал «полным ужасом» новые правила для пит-лейна

После того, как руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих установил минимальное время медленных кругов по ходу квалификации, пилотам Ф1 стало сложнее обеспечивать себе свободный участок трассы для быстрых попыток.

Вскоре выход нашелся: гонщики начали останавливаться на выезде с пит-лейна, блокируя путь тем, кто находится позади. В Мексике такие действия стали массовыми – и привлекли внимание судей. Тем пришлось признать, что к участникам Гран При предъявляются два противоположных требования.

В официальном документе FIA появились удивительные слова: «Желательно найти решение этой проблемы, но каким оно может быть – неизвестно».

Однако такая неопределенность продолжалась меньше недели: уже в Сан-Паулу вступили в силу новые правила: гонщикам просто запретили останавливаться на главной линии пит-лейна, обязав делать это так, чтобы соперники могли проезжать мимо.

Это перечеркнуло саму возможность создать задел до машины впереди, да еще и привело в пятничной квалификации к довольно спорному моменту, когда из-за притормозившего Джорджа Расселла наказали сразу троих пилотов.

По мнению действующего чемпиона Ф1 Макса Ферстаппена, нынешний порядок не отвечает интересам участников и просто небезопасен.

«Это полный ужас, – сказал голландец репортерам. – На этой трассе выезд с пит-лейна довольно длинный и ограничен стенами. Но где-то еще, если мы попробуем использовать нынешние правила, гонщикам придется очень медленно выезжать на стартовую прямую, где люди проносятся на скорости больше 300 км/ч.

При этом другие будут ехать на 15-20 км/ч, чтобы создать задел. Все это очень опасно.

Как по мне, такой подход просто не работает. Напротив, он лишь создает дополнительные проблемы. Вспомните, что творилось в квалификации. Многим, включая меня, пришлось выезжать на траву, чтобы кого-то обогнать».

Пилот Red Bull добавил: «Каждый раз в квалификации происходит одно и то же. То шесть, то восемь пилотов проезжают круги медленнее, чем разрешено. Не понимаю, чего этим хотят добиться».

Судьи Ф1 регулярно фиксируют нарушения, упомянутые Максом. Но пока еще ни разу никого не наказали, так как гонщики всякий раз оправдывают свои действия тем, что замедляются, чтобы пропустить соперников на быстрой попытке.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, на пит-лейне

По информации Motorsport.com, в нынешнем сезоне FIA планирует адаптировать требования индивидуально для каждой трассы с учетом ее особенностей, а зимой попробует отыскать универсальное решение.

Ландо Норрис из McLaren тоже не оценил последние инициативы: «Утром [в квалификации спринта] я получил предупреждение, когда прямо передо мной с пит-лейна выехали двое пилотов.

Я не мог обогнать их, так как глупо устраивать гонки на квалификационном круге. Так что пришлось сбросить, я не уложился в минимальное время и получил предупреждение.

Все это глупо. Не в том смысле, что судьи вынесли неверное решение. Но такого просто в принципе не должно быть, я ведь не сделал ничего неправильного: никого не заблокировал, не помешал. Просто не стал обгонять – и получил предупреждение. Это несерьезно».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги