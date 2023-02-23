Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022
Макс остался доволен тем, как началась для него зимняя программа
Команды Ф1 приступили к единственной зимней сессии на трассе в Бахрейне. По итогам четверга лучшее время показал сильнейший гонщик двух последних лет Макс Ферстаппен за рулем новой Red Bull RB19.
Голландец проехал 157 кругов – это 850 км – и не заметил ни малейших проблем.
«Да, все прошло хорошо, – объяснил Макс репортерам. – Действительно много кругов. Очень спокойный день, никаких проблем, мы могли сконцентрироваться на программе и попробовать несколько идей с машиной, чтобы лучше понять новую резину. Мы много ездили и в жарких условиях, и вечером».
Пилот продолжил: «Сегодняшние заезды стали своего рода продолжением прошлого года. Именно тогда мы адаптировались к машине, разбирались с ней. Используя те знания, в этот раз все было намного проще.
Впрочем, это все же новое шасси, эволюция прошлогоднего. Поведение на трассе тоже отличается, в том числе из-за шин. И день оказался полезным, чтобы разобраться, что к чему».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
По словам Ферстаппена, пока сложно делать выводы о способностях RB19, но возможности машину уже понятны.
«Это ведь только одна трасса, – пояснил чемпион. – В календаре много гонок, где требования к машине будут другими. Так что мы движемся шаг за шагом. Пока сложно говорить, но RB19 едет хорошо. Думаю, сейчас это важнее всего.
Нужно поездить побольше, попробовать разные шины – это позволит лучше понять, как нам выстроить гоночный уик-энд».
Макс вернется за руль Red Bull во второй половине пятницы.
Дополнительная информация: Филип Клерен
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