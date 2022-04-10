Ферстаппен назвал неприемлемым второй сход в трех гонках

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Пока сезон Формулы 1 складывается для Макса Ферстаппена самым экстремальным образом. Сильнейший гонщик или одерживает победу, или вовсе не добирается до финиша. После схода в Бахрейне он не смог закончить дистанцию в Мельбурне, где уверенно занимал в гонке вторую позицию.

Теперь голландец уже на 46 очков отстает от лидера чемпионата Шарля Леклера, занимая лишь шестую строчку в общем зачете.

В эфире Sky Sports Макс отметил: «Мы уже очень далеко позади, я пока просто не думаю о борьбе в чемпионате. Сейчас куда важнее финишировать в гонках.

Сегодня вновь был плохой день. У нас не было особого темпа, я просто контролировал состояние шин и стремился доехать до финиши, так как удержать второе место было бы очень просто.

Я знал, что не смогу побороться с Шарлем, потому не было никакого смысла пытаться оказывать на него давление. Но мы даже не финишировали. Это очень расстраивает и просто неприемлемо».

Команда пока не сообщила, что именно привело к остановке Red Bull голландца, но после квалификации на машине поменяли ряд деталей гидравлической системы, а прямо перед стартом механики прямо на решетке работали с RB18.

«Я знал о проблеме, потому не был уверен, что закончу гонку, – признал Макс. – Знаете, если вы собираетесь бороться за титул, подобное не должно происходить».

Глава команды Кристиан Хорнер добавил: «Я прекрасно понимаю его недовольство. Для всей команды сход стал большим разочарованием.

Мы пока не установили точную причину отказа, но она связана с двигателем. Возможно, дело в топливной системе. Нам надо внимательно изучить машину на базе, чтобы все проверить».

При этом, по словам Хорнера, скорость RB18 остается позитивным фактором: «Как по мне, проще починить быструю машину, чем пытаться добавить скорости надежной. Мы справимся. Сход неприемлем, но надо просто понять причину проблемы и устранить ее».