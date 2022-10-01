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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Ферстаппен назвал недопустимым просчет Red Bull с топливом

Гонщику пришлось бросить быстрый круг под клетчатым флагом, и теперь он будет стартовать только восьмым

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Ферстаппен назвал недопустимым просчет Red Bull с топливом
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Макс Ферстаппен дважды упустил возможность побороться за поул на медленной городской трассе «Марина-Бэй». Сначала он сбросил скорость на третьем секторе после собственной ошибки в 18-м повороте, а затем свернул на пит-лейн по указанию команды. 

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Теперь голландцу предстоит стартовать лишь восьмым на трассе, где всегда было сложно обгонять. В Red Bull Racing объяснили распоряжение прервать решающую попытку тем, что  баке машины голландца осталось слишком мало топлива – если бы он завершил круг и вернулся на пит-лейн, его не хватило бы для контрольной пробы, что привело бы к дисквалификации. 

«У меня и на предыдущем круге было ощущение, что реально [завоевать поул], – сказал лидер сезона в эфире Sky Sports. – Но мне уже тогда скомандовали прервать попытку и проехать еще круг. А затем, в самом конце, они сказали ехать в боксы. Только тогда я осознал все происходящее. Мы остались без топлива».  

Он добавил: «Это невероятно огорчает, такое не должно происходить. Даже если горючего залили меньше нужного, чтобы проехать шесть кругов подряд, надо было еще по ходу серии сказать мне об этом. Мы должны были гораздо раньше во всем разобраться. 

Сейчас я очень недоволен. Конечно, это общая работа: я могу ошибаться, команда тоже может. Но подобное не может быть приемлемо. Да, мы сделаем выводы, но такого просто не должно происходить». 

В этом сезоне Макс уже выиграл с десятого места в Венгрии и с 14-го в Бельгии. Однако он не слишком оптимистично оценил свои шансы в предстоящей гонке. 

«Это походе на Монако, обгонять тут невероятно сложно, – объяснил Ферстаппен. – Возможно, стоит попробовать что-то с тактикой. Но пока я не в том настроении, чтобы думать о завтрашней гонке. 

За рулем я всегда нацелен показать свой максимум, и пока меня наполняет разочарование от случившегося. Вернусь в гостиницу, а там будем думать обо всем остальном».

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