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Формула 1 / Новость

Ферстаппен назвал Марко очень дружелюбным

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Ферстаппен назвал Марко очень дружелюбным
Автор:
, Редактор
29 дек. 2019 г., 13:06

Пилот Red Bull считает, что мнение о строгом и сердитом нраве советника команды не соответствует действительности.

Бывший гонщик Хельмут Марко является советником команды Red Bull и отвечает в первую очередь за подбор пилотов. Именно от него зависит, кто попадет к головную команду, кто в Toro Rosso, а кто и вовсе будет уволен.

При это на многих доктор Марко производит впечатление весьма жесткого человека, с которым не просто выстроить отношения. Однако пилот Red Bull Макс Ферстаппен убежден, что это мнение ошибочно.

«Он прямолинеен, очень честен и открыт, – цитирует Ферстаппена голландское издание De Telegraaf. – Порой он выглядит немного сердитым, и со стороны может показаться, что с ним не просто, но на самом деле он очень дружелюбный человек.

Когда все идет хорошо, а это проще сказать, чем сделать, то в такие моменты у меня с ним отличные отношения. Он очень энергичный человек.

Полагаю, наша с ним связь только крепнет с годами. И мы отлично ладим. Через многое уже прошли. Много всего хорошего было, да и плохого, вроде аварий и тому подобного».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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