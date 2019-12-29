Ферстаппен назвал Марко очень дружелюбным

Бывший гонщик Хельмут Марко является советником команды Red Bull и отвечает в первую очередь за подбор пилотов. Именно от него зависит, кто попадет к головную команду, кто в Toro Rosso, а кто и вовсе будет уволен.

При это на многих доктор Марко производит впечатление весьма жесткого человека, с которым не просто выстроить отношения. Однако пилот Red Bull Макс Ферстаппен убежден, что это мнение ошибочно.

«Он прямолинеен, очень честен и открыт, – цитирует Ферстаппена голландское издание De Telegraaf. – Порой он выглядит немного сердитым, и со стороны может показаться, что с ним не просто, но на самом деле он очень дружелюбный человек.

Когда все идет хорошо, а это проще сказать, чем сделать, то в такие моменты у меня с ним отличные отношения. Он очень энергичный человек.

Полагаю, наша с ним связь только крепнет с годами. И мы отлично ладим. Через многое уже прошли. Много всего хорошего было, да и плохого, вроде аварий и тому подобного».