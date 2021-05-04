Ферстаппен назвал лучшую черту Переса

Серхио Перес стал уже третьим напарником Макса Ферстаппена за полтора года. Но по мнению голландца, с Пересом Red Bull смогла найти того пилота, который ей и нужен.

«Мне кажется, мы стремимся к одному и тому же для улучшения машины, – сказал Ферстаппен. – А как раз такого и хотят в команде».

Ферстаппен добавил, что ему комфортно с Пересом на личном уровне: «У нас с самого начала сложилось очень естественное общение. Самое важное, чтобы оно не было наигранным или принужденным. По-моему, Серхио очень мотивированный, сосредоточенный и приятный человек. С ним можно поговорить о чем угодно, не только про гонки и настройки».

Ферстаппен превзошел Переса в двух из трех квалификаций сезона и во всех трех гонках.