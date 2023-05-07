Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Майами

В Майами Макс Ферстаппен убедительно доказал, кто сильнее всех в современной Ф1. Действующий чемпион стартовал девятым после осечки в квалификации, но за 15 кругов вышел на второе место, а затем не оставил шансов своему напарнику Серхио Пересу в тактической борьбе.

Стартовав на жестких сликах Hard, Макс доехал на них до 46-го круга, после чего без проблем опередил мексиканца на свежей резине и выиграл в третий раз в сезоне.

«Хорошая гонка, – подвел он итоги дня в телеинтервью перед награждением. – Поначалу мне было важно избежать неприятностей, а потом гонка получилась чистой. Я просто обгонял машину за машиной.

После этого мне удалось очень долго оставаться на шинах Hard. Именно этот отрезок и стал сегодня решающим. Затем была классная и короткая дуэль с Серхио незадолго до финиша. Ну и самое важное – победа».

Он добавил: «Нам удалось отыграться с девятого места. Я сохранял хладнокровие и действовал чисто. Когда побеждаешь с такой далекой позиции, это всегда приятно».

До Макса выиграть в Ф1 с девятого места в последний раз удалось Ники Лауде на Гран При Франции 1984 года.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл