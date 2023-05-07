Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Майами
Голландский гонщик объяснил, что важнее всего было как можно дольше оставаться на шинах Hard, поддерживая из ресурс
В Майами Макс Ферстаппен убедительно доказал, кто сильнее всех в современной Ф1. Действующий чемпион стартовал девятым после осечки в квалификации, но за 15 кругов вышел на второе место, а затем не оставил шансов своему напарнику Серхио Пересу в тактической борьбе.
Стартовав на жестких сликах Hard, Макс доехал на них до 46-го круга, после чего без проблем опередил мексиканца на свежей резине и выиграл в третий раз в сезоне.
«Хорошая гонка, – подвел он итоги дня в телеинтервью перед награждением. – Поначалу мне было важно избежать неприятностей, а потом гонка получилась чистой. Я просто обгонял машину за машиной.
После этого мне удалось очень долго оставаться на шинах Hard. Именно этот отрезок и стал сегодня решающим. Затем была классная и короткая дуэль с Серхио незадолго до финиша. Ну и самое важное – победа».
Он добавил: «Нам удалось отыграться с девятого места. Я сохранял хладнокровие и действовал чисто. Когда побеждаешь с такой далекой позиции, это всегда приятно».
До Макса выиграть в Ф1 с девятого места в последний раз удалось Ники Лауде на Гран При Франции 1984 года.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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