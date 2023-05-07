Предыдущая / Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Майами Следующая / Перес обвинил шины в поражении от Ферстаппена
Формула 1 / Гран При Майами Новость

Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Майами

Голландский гонщик объяснил, что важнее всего было как можно дольше оставаться на шинах Hard, поддерживая из ресурс

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

В Майами Макс Ферстаппен убедительно доказал, кто сильнее всех в современной Ф1. Действующий чемпион стартовал девятым после осечки в квалификации, но за 15 кругов вышел на второе место, а затем не оставил шансов своему напарнику Серхио Пересу в тактической борьбе. 

Стартовав на жестких сликах Hard, Макс доехал на них до 46-го круга, после чего без проблем опередил мексиканца на свежей резине и выиграл в третий раз в сезоне.

«Хорошая гонка, – подвел он итоги дня в телеинтервью перед награждением. – Поначалу мне было важно избежать неприятностей, а потом гонка получилась чистой. Я просто обгонял машину за машиной.

После этого мне удалось очень долго оставаться на шинах Hard. Именно этот отрезок и стал сегодня решающим. Затем была классная и короткая дуэль с Серхио незадолго до финиша. Ну и самое важное – победа».

Он добавил: «Нам удалось отыграться с девятого места. Я сохранял хладнокровие и действовал чисто. Когда побеждаешь с такой далекой позиции, это всегда приятно».

До Макса выиграть в Ф1 с девятого места в последний раз удалось Ники Лауде на Гран При Франции 1984 года. 

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Майами

Перес обвинил шины в поражении от Ферстаппена
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Формула 1

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Льюис предрек Формуле 1 «скучные годы»

Льюис предрек Формуле 1 «скучные годы»

Формула 1
Гран При Майами

Льюис предрек Формуле 1 «скучные годы» Льюис предрек Формуле 1 «скучные годы»

Перес обвинил шины в поражении от Ферстаппена

Перес обвинил шины в поражении от Ферстаппена

Формула 1
Гран При Майами

Перес обвинил шины в поражении от Ферстаппена Перес обвинил шины в поражении от Ферстаппена

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Формула 1
Гран При Майами

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике

Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике

Формула 1
Гран При Майами

Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике

Фото перед стартом: Марко и Перес

Фото перед стартом: Марко и Перес

Формула 1
Гран При Майами

Фото перед стартом: Марко и Перес Фото перед стартом: Марко и Перес

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?

Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?

Формула 1
Гран При Майами

Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами? Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Майами

Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Ферстаппен рассказал, каким рассчитывает финишировать в гонке

Ферстаппен рассказал, каким рассчитывает финишировать в гонке

Формула 1
Гран При Майами

Ферстаппен рассказал, каким рассчитывает финишировать в гонке Ферстаппен рассказал, каким рассчитывает финишировать в гонке

Самое важное:

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

F1 Формула 1
Гран При Майами

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

F1 Формула 1
Гран При Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

F1 Формула 1
Гран При Майами

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера «Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

F1 Формула 1

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.