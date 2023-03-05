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Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне

По мнению Макса, самым важным моментом для него стал выигранный старт и сильные первые круги

Мэтт Кью
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Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне
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Двукратный чемпион мира начал новый сезон Формулы 1 уверенной победой в Бахрейне – даже не атакуя на пределе, голландец уверенно финишировал в 12 секундах впереди своего партнера по Red Bull Серхио Переса. 

Хотя соперники из Ferrari и пошли на хитрость, чтобы обеспечить Шарлю Леклеру преимущество свежих шин, у монегаска не было ни единого шанса навязать борьбу Максу, который к моменту включения DRS в конце второго круга уже оторвался на 1,8 секунды. 

«По сути, я создал все свое преимущество на первом отрезке, – объяснил Ферстаппен после победного финиша. – После этого можно было спокойно следить за состоянием шин, так как никогда не знаешь, что может произойти под конец гонки. 

Нам просто важно было гарантировать, что у нас стоит правильная резина в нужном состоянии». 

По ходу дистанции на RB19 стали возникать блокировки задних колес при переключении передач вниз. Однако пилоту удалось избавиться от них путем изменения настроек на руле. 

«Ничего серьезного, – объяснил он. – Обычные мелочи. Ты всегда хочешь использовать тонкие настройки, а с такими вещами разобраться было несложно».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Перес, напротив, стартовал в гонке плохо, потеряв свое второе место.  

«По сути, именно в этот момент я лишился возможности поспорить за победу, – признался мексиканец. – После этого оставалось лишь свести потери к минимуму. Второе место – тот максимум, которого сегодня можно было добиться. 

Сезон долгий. Я с каждой сессией подбираюсь все ближе [к Максу]».

Он добавил: «Я испытываю уверенность в машине, она очень сильна. И я сделаю все, что в моих силах». 

Второе место в гонке открытия сезона стало лучшим результатом в 13-летней карьере Серхио.

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