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Ферстаппен назвал кибергонку «клоунским шоу» после дисконнекта

Экипаж Макса потерял победу в виртуальном «Ле-Мане», и гонщик не стал сдерживать эмоции

Ферстаппен назвал кибергонку «клоунским шоу» после дисконнекта
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Экипаж чемпиона мира Ф1 Макса Ферстаппена лидировал в общем зачете виртуальной Серии Ле-Ман перед финальной гонкой, которая проходит в этот уик-энд. Подтверждая статус фаворита, голландец стартовал на трассе Сартэ с поула и смог оторваться от преследователей, его партнеры по команде RedLine также показывали хороший темп. 

В итоге за семь часов до финиша суточного марафона гонщики на минуту опережали ближайших преследователей. 

Однако проблемы с соединением во время смены Макса привели с большой потере времени и отбросили экипаж на 17-ю позицию в полутора кругах от лидера. Ферстаппен бросился в погоню, но новый дисконнект окончательно отбил у него желание продолжать борьбу. 

Ранее гонку пришлось дважды останавливать красными флагами из-за проблем с работой сервера. Организаторы объяснили это вопросами безопасности. 

При этом на момент остановки борьбы условия на кибертрассе в Ле-Мане были дождевыми, тогда как рестарт дали по сухому асфальту, сохранив прежние настройки всех машин. 

Макс, который вел собственный стрим на Twitch, не стал сдерживать эмоций в адрес устроителей гонки.  

«Они не могут контролировать собственную игру, – сказал пилот Red Bull. – Меня выкинуло в третий раз по ходу одной гонки. Я в последний раз участвую в этом – какой смысл?

Мы готовились пять месяцев, пытались выиграть титул, лидировали в общем зачете, стремились и в этот раз одержать победу, для чего вкатывались два месяца – и происходит вот такое. 

Два красных флага, они отменили дождь, что серьезно повлияло на ход борьбы, а потом пошли дисконнекты. Нас это тоже коснулось, но они ничего не стали с этом делать. Наверное, хотели, чтобы отключилось еще больше людей. 

Честно, это просто шутка. Нельзя называть это соревнованиями. Просто клоунское шоу. Именно поэтому лучше было прекратить выступление».

Исходя из ситуации в гонке за полтора часа до финиша, Ферстаппену и его партнерам едва ли удастся удержаться на первой строчке в общем зачете. 

В классе GT между тем лидирует Ferrari, в экипаж которой входит россиянин Александр Смоляр. 

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