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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новость

Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull

Гонщик Red Bull призвал не спешить с оценкой скорости главных фаворитов предстоящего чемпионата мира Ф1

Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull
Александр Кабановский
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По итогам трех дней тестов в Барселоне лучшую скорость показали пилоты Mercedesd Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, тогда как представителя Red Bull уступили им примерно полсекунды. 

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Однако Макс Ферстаппен, который пока далеко не быстрейший, не стал делать серьезные выводы из итогов первой сессии.

«Пока главный позитив в том, что машина едет без поломок, а я доволен ее балансом, – сказал голландец в интервью пресс-службе Ф1. – Но уже в Бахрейне все будет совершенно иначе, а к первой гонке вся техника изменятся еще сильнее. Так что я просто концентрируюсь на том, чтобы проехать как можно больше кругов и разобраться во всех деталях поведения машины».  

В пятницу действующий чемпион мира работал за рулем RB18 в первой половине дня. По словам пилота, машина 2022 года нравится ему все больше из-за тех особенностей, которых не было при старом регламенте.

«Все прошло нормально, – рассказал он. – Да, из-за постоянных красных флагов я не смог выполнить всю программу, но техника работала хорошо, впечатления от машины приятные.

Да, она стала тяжелее, но мне очень нравится управлять ей. Очень приятный и стабильный баланс. А еще они отлично выглядят, в такую даже садиться приятно».

Говоря о том, как он видит расстановку сил в 2022 году, Макс не стал спешить с выводами: «Не знаю. Я пока вообще не смотрю на времена кругов. Их придет время изучать после финального сегмента квалификации в Бахрейне».

Тесты Формулы 1 продолжатся на трассе в Сахире 10-12 марта. 

Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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