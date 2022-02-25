Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull

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По итогам трех дней тестов в Барселоне лучшую скорость показали пилоты Mercedesd Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, тогда как представителя Red Bull уступили им примерно полсекунды.

Однако Макс Ферстаппен, который пока далеко не быстрейший, не стал делать серьезные выводы из итогов первой сессии.

«Пока главный позитив в том, что машина едет без поломок, а я доволен ее балансом, – сказал голландец в интервью пресс-службе Ф1. – Но уже в Бахрейне все будет совершенно иначе, а к первой гонке вся техника изменятся еще сильнее. Так что я просто концентрируюсь на том, чтобы проехать как можно больше кругов и разобраться во всех деталях поведения машины».

В пятницу действующий чемпион мира работал за рулем RB18 в первой половине дня. По словам пилота, машина 2022 года нравится ему все больше из-за тех особенностей, которых не было при старом регламенте.

«Все прошло нормально, – рассказал он. – Да, из-за постоянных красных флагов я не смог выполнить всю программу, но техника работала хорошо, впечатления от машины приятные.

Да, она стала тяжелее, но мне очень нравится управлять ей. Очень приятный и стабильный баланс. А еще они отлично выглядят, в такую даже садиться приятно».

Говоря о том, как он видит расстановку сил в 2022 году, Макс не стал спешить с выводами: «Не знаю. Я пока вообще не смотрю на времена кругов. Их придет время изучать после финального сегмента квалификации в Бахрейне».

Тесты Формулы 1 продолжатся на трассе в Сахире 10-12 марта.

Дополнительная информация: Эрвин Ягги