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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако

Автор:
, Ответственный редактор

По словам Макса, в Монако важнее всего найти правильное расстояние до ограждений

Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако

Городская гонка Формулы 1 в Монте-Карло завершилась уверенной победой Макса Ферстаппена – прежде голландец ни разу не был в княжестве даже призером, а на этот раз лидировал от старта до финиша и стал сильнейшим. 

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«Это особенная победа, – признался он в интервью после финиша. – Я здесь впервые на подиуме, потрясающая гонка. Она продолжается много кругов, и ты должен постоянно сохранять концентрацию». 

Пилота спросили, были ли у него какие-то основания для опасений.

«Никогда не знаешь, что может случиться, – ответил тот. – Но важнее всего здесь следить за состоянием шин и найти для себя верную величину зазора между машиной и ограждениями. 

Соперники облегчили мне задачу, раньше поехав на свои пит-стопы, так что в этот раз ситуация оставалась у меня под контролем».

Он добавил: «Я очень горжусь этой победой, но я смотрю вперед, и впереди еще долгий сезон. Было бы очень здорово продолжать его подобным образом».

Успех в Монако стал для Ферстаппена вторым в сезоне и 12-м в карьере. Он вывел пилота в лидеры общего зачета и помог Red Bull обойти Mercedes в Кубке конструкторов. Подобное произошло в Ф1 впервые с конца 2013 года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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