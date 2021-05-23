Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако

Городская гонка Формулы 1 в Монте-Карло завершилась уверенной победой Макса Ферстаппена – прежде голландец ни разу не был в княжестве даже призером, а на этот раз лидировал от старта до финиша и стал сильнейшим.

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«Это особенная победа, – признался он в интервью после финиша. – Я здесь впервые на подиуме, потрясающая гонка. Она продолжается много кругов, и ты должен постоянно сохранять концентрацию».

Пилота спросили, были ли у него какие-то основания для опасений.

«Никогда не знаешь, что может случиться, – ответил тот. – Но важнее всего здесь следить за состоянием шин и найти для себя верную величину зазора между машиной и ограждениями.

Соперники облегчили мне задачу, раньше поехав на свои пит-стопы, так что в этот раз ситуация оставалась у меня под контролем».

Он добавил: «Я очень горжусь этой победой, но я смотрю вперед, и впереди еще долгий сезон. Было бы очень здорово продолжать его подобным образом».

Успех в Монако стал для Ферстаппена вторым в сезоне и 12-м в карьере. Он вывел пилота в лидеры общего зачета и помог Red Bull обойти Mercedes в Кубке конструкторов. Подобное произошло в Ф1 впервые с конца 2013 года.