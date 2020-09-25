Ферстаппен назвал главную угрозу для Red Bull в Сочи

Пятница на Гран При России завершилась с очевидным преимуществом Mercedes, тогда как Макс Ферстаппен – традиционный соперник пилотов чемпионской команды в нынешнем сезоне – показал только седьмой результат.

Комментируя результаты дня в интервью Sky Sports, голландец признал, что такое начало не сулит простого продолжения уик-энда.

«В целом это не лучшая для нас трасса, – отметил Макс. – Пока мы исследуем разные варианты прижимной силы в поисках наилучшего. Вторая тренировка могла бы пройти лучше, но мы пробовали разные вещи. Что-то сработало, что-то нет. Но мы получили кое-какие идеи на завтра».

Говоря о шансах завершить квалификацию третьим, он добавил: «Это будет сложно. Если говорить о гонке, там мы должны быть чуть сильнее. В целом я более доволен [машиной в гоночной конфигурации], но впереди еще много работы, чтобы стать третьими».

Ферстаппена спросили, кого он видит главной угрозой Red Bull. Макс ответил: «Я думаю, Renault. Пока что они очень сильны. А может, и еще кто – мы больше заняты своей работой с уровнем прижимной силы. Надо добиться, чтобы машина была стабильной.

Уверен, что борьба в квалификации будет очень упорной. Думаю, с нашим участием».

Алекс Элбон, ставший в пятницу 12-м, объяснил такое результат необходимостью собрать данные.

«На моей машине мы пробовали не то, что у Макса. Надеюсь, мы найдем правильный промежуточный вариант, который окажется хорошим. Но пока все непросто, и мы знаем, что и дальше будет сложно. По сравнению с прошлым годом борьба в середине пелотона стала куда упорнее», – сказал он.

С 2014 года пилотам Red Bull ни разу не удавалось подняться на подиум в Сочи. Лучшим стал результат сезона-2019: четвертое и пятое места.

Дополнительная информация: Люк Смит