Ферстаппен назвал главную проблему современных машин Ф1
По мнению действующего чемпиона мира, техника последнего поколения имеет немало преимуществ, но и минусы у нее тоже есть
Формула 1 радикально сменила регламент перед сезоном 2022 года. В чемпионат мира после долгой паузы вернулся граунд-эффект – прижимную силу на нынешних шасси создают прежде всего тоннели под днищем, тогда как роль антикрыльев и других элементов стала заметно ниже.
Это позволило пилотам преследовать соперника на минимальной дистанции и сделало гонки более зрелищными. Поведение машин тоже стало иным, что потребовало от гонщиков адаптации к их особенностям.
Говоря о самых главных отличиях, лидер Ф1 Макс Ферстаппен рассказал Motorsport.com: «Прежде всего, нынешние машины гораздо стабильнее на трассе. У прошлого поколения в любой момент, в любом повороте могла проявиться сильная избыточная или недостаточная поворачиваемость. Когда ты оказывался позади соперника, предсказать реакцию машины на твои действия было невероятно сложно».
Он добавил: «Сейчас тоже случается такое, что возникает избыток или недостаток поворачиваемости, но теперь с этим можно справиться. Масштаб эффекта несравнимо меньше – так что ситуация определенно стала лучше».
Впрочем, за такое поведение чем-то неизбежно приходится расплачиваться.
«Дело в том, что шасси стали гораздо более жесткими, – объяснил Макс. – Из-за этого машины лишились части своего волшебства, особенно на городских трассах. Прежде порой можно было далеко заехать на поребрик. С нынешней жесткостью подобное уже невозможно.
Потому в Баку или Сингапуре нам стало сложнее. Из-за этого нет возможности пробовать какие-то альтернативные траектории – все гонщики просто едут по одной и той же линии. Именно по этой причине с обгонами стало так сложно. Если по чистой скорости разница между машинами составляет одну-две десятых, вы точно получите "паровозик DRS" без обгонов.
То ли зоны, где можно открывать крыло, стали слишком короткими, то ли машины осложняют преследование. А скорее, сказываются оба фактора».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, победитель гонки
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Также голландец объяснил, что ему кажется самым неудачным в нынешних машинах Ф1.
«Чего следует всеми силами избегать, хотя это и непросто – повышения массы, – объяснил он. – Если проехать на старой машине, особенно из начала 2010-х, сразу же чувствуешь огромную разницу.
Они резкие и из-за меньшего веса намного более юркие. А ведь до этого машины были еще легче. Понятно, что я не знаю, как можно решить эту проблему.
Новые 18-дюймовые колеса, разумеется, тяжелее прежних. Но все же мне кажется, что [с весом] мы движемся в неверном направлении. Вот только что с этим поделать?»
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