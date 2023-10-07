Ферстаппен назвал фактор, который станет ключевым в спринте

Уверенно переиграв преследователей в главной квалификационной сессии на трассе «Лосаил», Макс Ферстаппен не смог повторить тот же результат в квалификации спринта. Первую попытку в финале голландцу не засчитали из-за выезда за белую линию, а вторую он провел не лучшим образом и остановился в 0,192 секунды от Оскара Пиастри из McLaren/

«Сессия вышла сложной, – признался Макс в телеинтервью. – Из-за сильного ветра здесь всегда сложно удерживать машину в пределах гоночного полотна.

Вдобавок, я сам проехал решающий круг не лучшим образом. Впрочем, третье место, как мне кажется, все равно неплохой результат».

Он добавил: «Обычно наша машина хорошо едет в быстрых условиях, но сегодня у нас не получилось собрать все компоненты воедино».

Разумеется, Ферстаппена спросили, на что он рассчитывает в субботней гонке, которую начнет третьим.

«Полагаю, спринт будет интересным, – ответил пилот. – Обгонять здесь непросто, зато важен фактор износа шин. Думаю, в конечном итоге именно их состояние все и решит.

Давайте посмотрим, каким окажется наш гоночный темп – и будет ли он выше, чем у McLaren».

Ферстаппен уже в субботу станет трехкратным чемпионом мира, если финиширует в спринте шестым или выше вне зависимости от любых других результатов.