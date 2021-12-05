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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Ферстаппен назвал две неопределенности в Гран При в Джидде

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По словам голландского гонщика, он точно не знает, как машина будет вести себя непосредственно позади другого болида и насколько хватит шин

Ферстаппен назвал две неопределенности в Гран При в Джидде

Макс Ферстаппен стартует третьим в Гран При Саудовской Аравии. Он показал свое лучшее время в начале третьего сегмента квалификации и был готов улучшить и завоевать поул, но в конце последнего быстрого круга ударился о стену.

До аварии Ферстаппен успел показать абсолютно лучшее время на первом и втором секторах трассы. Это дает ему основание думать, что и в гонке он сможет быть быстрее соперников. Однако для обгона потребуется нужно сначала приблизиться к сопернику и не потерять скорость в грязном воздухе позади его машины.

«Надеюсь, что на этой трассе не будет проблем с преследованием соперников, – сказал Ферстаппен. – Уверен, что если окажется именно так, то у нас будет шанс воспользоваться этим. Но до сих пор мне здесь не приходилось ехать на полной скорости позади другой машины.

Также мы не до конца представляем себе, как поведут себя шины в гонке. Но все же я уверен в себе. Конечно, я предпочел бы стартовать с поула. При старте с третьего места мне будет сложнее, но нет ничего невозможного. Моя цель осталась прежней – я собираюсь выиграть гонку.

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