Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
45 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Португалии / Самое интересное

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло

Поделились
Комментарии
Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло
Автор:
, Главный редактор

Ругань пилота Red Bull и активность то ли существующей, то ли придуманной организации напомнили о любопытном моменте из истории медицины и ряда европейских языков

В понедельник после Гран При Португалии на  фейсбук-аккаунте под названием Mongol Identity появилось письмо, адресованное Максу Ферстаппену и требующее от пилота извинений. Причиной этого стали высказывания пилота по радио после столкновения с Лэнсом Строллом по ходу второй пятничной тренировки.

Какие же претензии могут быть у организации, название которой можно перевести как «Монгольская идентичность», к голландскому пилоту, столкнувшемуся с канадским гонщиком? Все дело в словах, которыми Ферстаппен охарактеризовал своего соперника. Среди них было слово mongol – которое, кажется, не требует перевода с английского языка. Но не все так просто.

Дело в том, что в английском языке это слово долгое время использовалось для обозначения людей с синдромом Дауна. Сам медик Джон Даун, впервые описавший соответствующий синдром, использовал для него слово «монголизм» – в силу наличия у людей, родившихся с таким синдромом, эпикантуса (характерной для монголоидной расы складки века, прикрывающей слезный бугорок во внутреннем углу глаза). Позже из английского это слово проникло во многие другие языки, в том числе в русский.

Со временем самые разные люди стали выступать против использования этого слова – и после 60-х годов XX века оно исчезло из официального обращения. Но в ряде языков продолжило существовать – в том числе в переносном смысле, как оскорбление. Собственно, именно такой смысл и вкладывал в свое высказывание Ферстаппен, когда «припечатывал» Стролла по радио.

Читайте также:

Задачей упомянутой организации Mongol Identity (штаб-квартира которой якобы находится в Шотландии) в письме названа как раз пропаганда корректного словоупотребления – использование корня «монгол» исключительно в привязке к жителям Монголии, их языку и культуре.

В своем письме представители Mongol Identity выразили свою обеспокоенность как действиями Ферстаппена, так и отсутствием реакции со стороны организаторов Формулы 1 – и пообещали поднять этот вопрос перед руководством чемпионата мира.

Впрочем, стоит отметить, что в фейсбук-аккаунте Mongol Identity (созданном в июле этого года) помимо письма в адрес Ферстаппена присутствует лишь один пост – а на сайте организации нет ровным счетом никакой информации.

Читайте также:

Впрочем, лексика Ферстаппена обратила на себя внимание и хорошо известных людей. К примеру, обратить внимание на поведение гонщика призвала министр культуры Монголии.

 
Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е

Предыдущая новость

Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло

27 секунд от Williams и худший результат в карьере. Как Квят провел Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

27 секунд от Williams и худший результат в карьере. Как Квят провел Гран При Португалии

Гран При Португалии: шпионские фото технических новинок
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Португалии: шпионские фото технических новинок

Боттас попросил у Mercedes одни шины – а получил другие. Вот как это объясняет Вольф
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас попросил у Mercedes одни шины – а получил другие. Вот как это объясняет Вольф

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!

Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е
Формула E Формула E / Новость

Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е

5 инцидентов, 10 штрафных секунд, 3 балла и 2 выговора – как пилоты Racing Point пошалили в Портимане
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

5 инцидентов, 10 штрафных секунд, 3 балла и 2 выговора – как пилоты Racing Point пошалили в Портимане

Гран При Португалии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

Самое важное:

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло

Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е
Формула E Формула E / Новость

Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е

5 инцидентов, 10 штрафных секунд, 3 балла и 2 выговора – как пилоты Racing Point пошалили в Портимане
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

5 инцидентов, 10 штрафных секунд, 3 балла и 2 выговора – как пилоты Racing Point пошалили в Портимане

Гран При Португалии: шпионские фото технических новинок
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Португалии: шпионские фото технических новинок

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло

46мин
2
Формула 1

27 секунд от Williams и худший результат в карьере. Как Квят провел Гран При Португалии

3
Формула 1

Гран При Португалии: шпионские фото технических новинок

4
Формула 1

Боттас попросил у Mercedes одни шины – а получил другие. Вот как это объясняет Вольф

5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

Самое важное:

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло
Формула 1

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло

Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е
Формула E

Пилот симулятора Red Bull может стать гонщиком BMW в Формуле Е

5 инцидентов, 10 штрафных секунд, 3 балла и 2 выговора – как пилоты Racing Point пошалили в Портимане
Формула 1

5 инцидентов, 10 штрафных секунд, 3 балла и 2 выговора – как пилоты Racing Point пошалили в Портимане

Гран При Португалии: шпионские фото технических новинок
Формула 1

Гран При Португалии: шпионские фото технических новинок

Расселл: Перес распускает слухи о Williams, чтобы попасть в Red Bull
Формула 1

Расселл: Перес распускает слухи о Williams, чтобы попасть в Red Bull

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.