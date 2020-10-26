В понедельник после Гран При Португалии на фейсбук-аккаунте под названием Mongol Identity появилось письмо, адресованное Максу Ферстаппену и требующее от пилота извинений. Причиной этого стали высказывания пилота по радио после столкновения с Лэнсом Строллом по ходу второй пятничной тренировки.

Какие же претензии могут быть у организации, название которой можно перевести как «Монгольская идентичность», к голландскому пилоту, столкнувшемуся с канадским гонщиком? Все дело в словах, которыми Ферстаппен охарактеризовал своего соперника. Среди них было слово mongol – которое, кажется, не требует перевода с английского языка. Но не все так просто.

Дело в том, что в английском языке это слово долгое время использовалось для обозначения людей с синдромом Дауна. Сам медик Джон Даун, впервые описавший соответствующий синдром, использовал для него слово «монголизм» – в силу наличия у людей, родившихся с таким синдромом, эпикантуса (характерной для монголоидной расы складки века, прикрывающей слезный бугорок во внутреннем углу глаза). Позже из английского это слово проникло во многие другие языки, в том числе в русский.

Со временем самые разные люди стали выступать против использования этого слова – и после 60-х годов XX века оно исчезло из официального обращения. Но в ряде языков продолжило существовать – в том числе в переносном смысле, как оскорбление. Собственно, именно такой смысл и вкладывал в свое высказывание Ферстаппен, когда «припечатывал» Стролла по радио.

Задачей упомянутой организации Mongol Identity (штаб-квартира которой якобы находится в Шотландии) в письме названа как раз пропаганда корректного словоупотребления – использование корня «монгол» исключительно в привязке к жителям Монголии, их языку и культуре.

В своем письме представители Mongol Identity выразили свою обеспокоенность как действиями Ферстаппена, так и отсутствием реакции со стороны организаторов Формулы 1 – и пообещали поднять этот вопрос перед руководством чемпионата мира.

Впрочем, стоит отметить, что в фейсбук-аккаунте Mongol Identity (созданном в июле этого года) помимо письма в адрес Ферстаппена присутствует лишь один пост – а на сайте организации нет ровным счетом никакой информации.

Впрочем, лексика Ферстаппена обратила на себя внимание и хорошо известных людей. К примеру, обратить внимание на поведение гонщика призвала министр культуры Монголии.