Ферстаппен назвал честной борьбу с Хэмилтоном

В воскресенье Макс Ферстаппен захватил лидерство в Сан-Паулу с самого старта, и долгое время казалось, что ему удается контролировать развитие событий и поддерживать безопасный отрыв от Льюиса Хэмилтона.

Но после вторых пит-стопов пилот Mercedes настиг голландца и провел несколько острых атак. Защищаясь, Ферстаппен был вынужден вместе с соперником выехать за белую линию в четвертом повороте, но в итоге Льюису все же удалось выйти вперед и одержать победу.

«Я делал все возможное, – рассказал Макс в интервью Sky Sports. – Но было ясно, что мы немного уступаем в скорости. А на трассах вроде этой, чтобы удерживать соперника позади, вам приходится очень здорово нагружать шины, ускоряя их износ.

В итоге у нас не вышло [победить], однако я не особенно огорчен. Думаю, сегодняшний результат получился реалистичным, хотя бы получилось повеселиться во время поединка».

Говоря о первой атаке Хэмилтона на 48-м круге, он добавил: «Мы оба затормозили поздно на входе в поворот, так как старались удержать позицию. Думаю, это был вполне честный эпизод».

При этом Ферстаппен признал, что на трассе, где его команду считали фаворитом, преимущество Mercedes стало для Red Bull неприятной неожиданностью.

«Это большой вопрос для всех нас, – отметил пилот. – Надо разобраться, почему так вышло. Прошлый уик-энд в Мехико сложился для нас очень успешно, но теперь все иначе. Впрочем, что-то такое происходит на протяжении всего сезона».

Макс также отметил, что в оставшихся Гран При у Red Bull не будет новинок – команда попробует максимально использовать те детали, которым уже располагает.

Отрыв Ферстаппена в личном зачете за три гонки до финиша составляет 14 очков, Mercedes выигрывает в Кубке конструкторов 11.

Дополнительная информация: Гайдн Кобб