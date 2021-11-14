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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Ферстаппен назвал честной борьбу с Хэмилтоном

По мнению лидера Red Bull, у него не было шансов финишировать в Бразилии выше второго места

Ферстаппен назвал честной борьбу с Хэмилтоном

В воскресенье Макс Ферстаппен захватил лидерство в Сан-Паулу с самого старта, и долгое время казалось, что ему удается контролировать развитие событий и поддерживать безопасный отрыв от Льюиса Хэмилтона.

Но после вторых пит-стопов пилот Mercedes настиг голландца и провел несколько острых атак. Защищаясь, Ферстаппен был вынужден вместе с соперником выехать за белую линию в четвертом повороте, но в итоге Льюису все же удалось выйти вперед и одержать победу.

«Я делал все возможное, – рассказал Макс в интервью Sky Sports. – Но было ясно, что мы немного уступаем в скорости. А на трассах вроде этой, чтобы удерживать соперника позади, вам приходится очень здорово нагружать шины, ускоряя их износ.

В итоге у нас не вышло [победить], однако я не особенно огорчен. Думаю, сегодняшний результат получился реалистичным, хотя бы получилось повеселиться во время поединка».  

Говоря о первой атаке Хэмилтона на 48-м круге, он добавил: «Мы оба затормозили поздно на входе в поворот, так как старались удержать позицию. Думаю, это был вполне честный эпизод».

Макс также отметил, что в оставшихся Гран При у Red Bull не будет новинок – команда попробует максимально использовать те детали, которым уже располагает.

Отрыв Ферстаппена в личном зачете за три гонки до финиша составляет 14 очков, Mercedes выигрывает в Кубке конструкторов 11.

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Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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