Ферстаппен назвал большим везением выход в финал квалификации

Пятничная квалификация Гран При Бельгии прошла в сложных для пилотов условиях. Начинать спор за стартовые позиции им пришлось на промежуточной резине, но по ходу второй части сессии асфальт просох настолько, что оптимальным выбором стали мягкие слики.

В этот момент важно было не улететь с асфальта, как Эстебан Окон, не нарушить границы трассы и в то же время не слишком осторожничать.

Безоговорочный фаворит нынешнего сезона Макс Ферстаппен, который в итоге стал сильнейшим, признал, что во втором сегменте лишь благодаря везению не выбыл из борьбы.

«Все было очень серьезно, – признался пилот Red Bull. – Условия оказались непростыми, трасса очень быстро подсыхала. А я на решающем круге совсем не чувствовал уверенности в машине, чтобы атаковать по-настоящему. не очень повезло, что я остался десятым (в финал выходят десять быстрейших пилотов – прим.ред.).

В третьем сегменте у меня осталось два свежих комплекта, и я знал, что могу рисковать чуть больше. И как раз так поступил на решающем круге.

Здорово, что получилось вновь победить. Конечно, меня ждет штраф [и перестановка на шестое место], но сегодня я сделал все, что мог».

Макс добавил, что старт с шестой позиции не меняет его задачи – он стремится только к победе.

«Год назад у меня было более серьеpное наказание [и 14-е место на решетке], но мы все равно смогли победить в гонке, – отметил он. – Так что на воскресенье цель именно такова. Но давайте прежде посмотрим, как сложится субботний день, и что нам удастся в такую погоду».

В субботу участников Гран При ждет новая квалификация и 100-километровый спринт. Штраф за замену коробку в них учитываться не будет.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл