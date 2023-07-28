Предыдущая / Стартовая решетка Гран При Бельгии Следующая / Видео: стартовая решетка Гран При Бельгии
Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Ферстаппен назвал большим везением выход в финал квалификации

Голландец рассказал, как едва не выбыл из борьбу на подсыхающем асфальте «Спа-Франкоршама» во втором сегменте

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Пятничная квалификация Гран При Бельгии прошла в сложных для пилотов условиях. Начинать спор за стартовые позиции им пришлось на промежуточной резине, но по ходу второй части сессии асфальт просох настолько, что оптимальным выбором стали мягкие слики. 

В этот момент важно было не улететь с асфальта, как Эстебан Окон, не нарушить границы трассы и в то же время не слишком осторожничать. 

Безоговорочный фаворит нынешнего сезона Макс Ферстаппен, который в итоге стал сильнейшим, признал, что во втором сегменте лишь благодаря везению не выбыл из борьбы. 

«Все было очень серьезно, – признался пилот Red Bull. – Условия оказались непростыми, трасса очень быстро подсыхала. А я на решающем круге совсем не чувствовал уверенности в машине, чтобы атаковать по-настоящему. не очень повезло, что я остался десятым (в финал выходят десять быстрейших пилотов – прим.ред.).

В третьем сегменте у меня осталось два свежих комплекта, и я знал, что могу рисковать чуть больше. И как раз так поступил на решающем круге. 

Здорово, что получилось вновь победить. Конечно, меня ждет штраф [и перестановка на шестое место], но сегодня я сделал все, что мог». 

Макс добавил, что старт с шестой позиции не меняет его задачи – он стремится только к победе. 

«Год назад у меня было более серьеpное наказание [и 14-е место на решетке], но мы все равно смогли победить в гонке, – отметил он. –  Так что на воскресенье цель именно такова. Но давайте прежде посмотрим, как сложится субботний день, и что нам удастся в такую погоду».

В субботу участников Гран При ждет новая квалификация и 100-километровый спринт. Штраф за замену коробку в них учитываться не будет. 

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Видео: стартовая решетка Гран При Бельгии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Формула 1
Гран При Бельгии

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте

Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте

Формула 1
Гран При Бельгии

Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте

Галерея: авария Стролла в квалификации спринта

Галерея: авария Стролла в квалификации спринта

Формула 1
Гран При Бельгии

Галерея: авария Стролла в квалификации спринта Галерея: авария Стролла в квалификации спринта

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бельгии

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Ферстаппен о поуле спринта: Важен не отрыв, а результат

Ферстаппен о поуле спринта: Важен не отрыв, а результат

Формула 1
Гран При Бельгии

Ферстаппен о поуле спринта: Важен не отрыв, а результат Ферстаппен о поуле спринта: Важен не отрыв, а результат

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бельгии

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии

Самое важное:

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения «Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

FE Формула E
Лондон II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.