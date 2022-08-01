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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии

По словам Макса, решения «безумно спокойной» Ханны Шмиц сыграли ключевую роль по ходу гонки на «Хунгароринге»

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии
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Действующий чемпион мира, стартовав в пригороде Будапешта десятым, переиграл в гонке всех соперников и довел свое преимущество в общем зачете до 80 очков. 

Ферстаппен был быстр, но немалую роль в его успехе сыграло и решение отказаться в воскресенье от самых жестких шин Hard – именно они, в частности, испортили день Шарль Леклеру.  

Отвечая на вопрос о работе тактического штаба команды, Ферстаппен выделил Ханну Шмиц, одну из ключевых сотрудниц Red Bull в этой сфере. 

«Гонка была невероятно важной с точки зрения борьбы за чемпионат, – объяснил он. – Мы не могли позволить себе ни единой ошибки. 

Конечно, очень сложно постоянно принимать верные решения. Но у нас в команде работает множество толковых парней и девчонок.

Сегодня Ханна, наш тактик, оставалась безумно спокойной. И да, она просто молодчина».

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Фото: Red Bull Content Pool

Говоря о том, что принесло преимущество над Ferrari, Макс отметил: «Важно было получать нужные шины в нужный момент.  

Мы знаем способности нашей машины, но в этой гонки Ferrari тоже была очень быстра. Просто они ошиблись, когда поставили жесткие шины. 

Безусловно, всегда есть то, что можно сделать лучше – и мы внимательно работаем с этим. Сама гонка в этот раз вышла очень хорошей. Знаете, стартуя десятым на такой трассе, очень приятно выиграть. Но мы все равно проведет тщательный анализ. 

Всегда можно стать еще сильнее. Но сегодня я, конечно, очень доволен».

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