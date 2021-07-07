Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

Макс Ферстаппен уверенно выиграл две гонки Формулы 1 в Шпильберге, ни в одной из них не уступив лидерства от старта до финиша. На втором Гран При голландец даже оформил «Большой шлем» – к лидерству от старта до финиша добавились поул и лучший круг.

Выступление в Австрии стало для Red Bull сильнейшим в нынешнем сезоне. Но Ферстаппен рассчитывает на продолжение таких успехов.

«Я сосредоточен на оставшейся части сезона, – сказал Ферстаппен. – До конца еще далеко, еще нужно набрать много очков. Нам нужно убедиться, что мы на каждом этапе поддерживаем свой уровень и реализуем потенциал машины.

В Австрии наша машина была особенно хороша, она просто доминировала. Но надо убедиться, что в Сильверстоуне мы снова будем на уровне. Такова наша цель».