Ферстаппен нашел способ стать спокойнее. Поможет Mercedes

Агрессивность действий Макса Ферстаппена в последние годы отмечают как сторонние наблюдатели, так и непосредственные соперники голландца. В частности, Льюис Хэмилтон в этом году упоминал о том, что отдельные маневры пилота Red Bull выглядели чересчур рискованно. Комментируя ситуацию в интервью сайту formule1.nl, Ферстаппен заявил, что любой амбициозный пилот на его месте вел бы себя так же – не исключая самого Хэмилтона.

«Можно предположить, что пилоты разных поколений действуют по-разному, но лично мне не кажется, что я делаю что не так, как сам Льюис делал в свои первые пять сезонов, – в частности сказал голландец журналистам. – Просто чем больше у тебя опыта выступлений в Формуле 1, тем лучше ты понимаешь, что стоит и чего не стоит делать.

К тому же, не надо забывать, что сейчас Льюис водит чемпионскую машину. И если даже иногда у меня появляется шанс побороться с ним, надо прыгать выше головы, выжимать из себя и машины абсолютный максимум – иначе рассчитывать на успех не приходится.

Если бы я управлял столь же быстрой машиной – думаю, я был бы менее агрессивным. Ведь в такой ситуации нередко тебе достаточно лишь набрать определенное количество очков – и ты можешь пропустить другого человека к победе, спокойно приехав к финишу вторым».