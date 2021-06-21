Стартовав в Ле-Кастелле с поула, Макс Ферстаппен почти сразу упустил преимущество. Из-за холодных шин и внезапного порыва ветра гонщика Red Bull занесло на входе в первый поворот – он скорректировал положение машины движением руля, но оказался за белой линией и пропустил Льюиса Хэмилтона.

При этом по ходу уик-энда руководитель гонок Ф1 Маскл Маси установил четкие правила возвращения на трассу в этом месте – нужно проехать мимо двух ограничителей. Именно так на втором круге поступил Ландо Норрис, выехавший за белую линию в борьбе с Даниэлем Риккардо.

Ферстаппен нарушил это предписание – если бы он поехал к ограничителям, то наверняка пропустил бы не только Хэмилтона и тогда, возможно, не сумел бы одержать победу.

После окончания гонки на традиционном брифинге Маси для журналистов австралийца попросили прокомментировать эпизод с Максом. Тот объяснил, что судьи изучили обстоятельства и сочли, что в данном случае штраф не требуется.

«Каждый эпизод рассматривается индивидуально, – объяснил руководитель гонок. – Исходя из того, где Макс выехал с трассы и как это произошло, было совершенно понятно: физически невозможно добраться до нужной точки [возвращения] и совершить там необходимые маневры. Ведь это зависит от той траектории, по которой вы добираетесь до ограничительных блоков.

Понятно, что мы поставили их туда по той причине, что исторически это самая частая траектория, по которой возвращаются назад гонщики после ошибок в первом повороте.

В данном случае [с Ферстаппеном] было сочтено, что Макс достаточно замедлился, вернулся на трассу безопасно – и при этом потерял одну позицию. Так что никаких дополнительных мер не потребовалось».

Маси привел в пример другой эпизод гонки, когда пилот нарушил правила возвращения, но не был наказал – это момент, когда Валттери Боттас выехал за белую линию в четвертом повороте.

«Было решено, что после выезда с трассы на апексе он действовал, пожалуй, наиболее безопасным на тот момент образом, – объяснил австралийский судья. – Он потерял значительное время и вернулся безопасно. Потому и в этот раз не было никаких санкций.

В то же время, нарушение пределов трассы было учтено в числе тех трех, что приводят к предупреждению гонщика черно-белым флагом. Вы, конечно, не можете видеть эти детали. Но тот эпизод стал для него единственным подобным за всю гонку».