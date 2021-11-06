Ферстаппен: Нам просто не повезло

Последняя попытка Макса Ферстаппена в финале квалификации Гран При Мексики проехать быстрый круг была испорчена замедлением в конце стартовой прямой Юки Цуноды и заминкой позади него Серхио Переса.

Сразу после финиша Ферстаппен, который в итоге показал третье время, признал, что с настройками болида были проблемы, но результаты квалификации решил именно неудачный последний круг.

«В квалификации у нас немного нарушился баланс, но на последнем круге все все испортили выехавшие за пределы трассы парни, – сказал Ферстаппен. – Я решил, что будут желтые флаги и этот круг идет вне зачета, так что сбавил. Если бы я не сделал этого, даже с нарушенным балансом, думаю, у нас был бы шанс на поул.

Я совершенно уверен, что в квалификации все просто пошло не так, как нам бы хотелось. И завтра, на других шинах у нас будет шанс побороться».