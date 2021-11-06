Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Следующая / Хэмилтон: Понятия не имею, откуда темп у Mercedes
Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Ферстаппен: Нам просто не повезло

Автор:
, Редактор

По мнению лидера чемпионата, он проиграл квалификацию Гран При Мексики по стечению обстоятельств

Ферстаппен: Нам просто не повезло

Последняя попытка Макса Ферстаппена в финале квалификации Гран При Мексики проехать быстрый круг была испорчена замедлением в конце стартовой прямой Юки Цуноды и заминкой позади него Серхио Переса.

Сразу после финиша Ферстаппен, который в итоге показал третье время, признал, что с настройками болида были проблемы, но результаты квалификации решил именно неудачный последний круг.

«В квалификации у нас немного нарушился баланс, но на последнем круге все все испортили выехавшие за пределы трассы парни, – сказал Ферстаппен. – Я решил, что будут желтые флаги и этот круг идет вне зачета, так что сбавил. Если бы я не сделал этого, даже с нарушенным балансом, думаю, у нас был бы шанс на поул.

Я совершенно уверен, что в квалификации все просто пошло не так, как нам бы хотелось. И завтра, на других шинах у нас будет шанс побороться».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Предыдущая новость

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Следующая новость

Хэмилтон: Понятия не имею, откуда темп у Mercedes

Хэмилтон: Понятия не имею, откуда темп у Mercedes
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе» Гран При Бразилии
Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin Гран При Мексики
Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу Гран При Бразилии
Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться
Формула 1

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.