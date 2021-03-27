Ферстаппен начал новый сезон Ф1 с победы в квалификации Гран При Бахрейна

Став сильнейшим в последней квалификации 2020 года, Макс Ферстаппен вновь превзошел соперников в первую гоночную субботу 2021-го. Он показал лучшее время в каждой из тренировок Гран При Бахрейна, а затем первенствовал и в споре за поул.

Свой лучший круг голландец проехал за 1:28.997. Соперники из Mercedes смогли в первой попытке финала навязать Максу серьезную борьбу, но в итоге семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отстал на 0,388 секунды.

Примечательно, что все последующие отрывы в первой десятке оказались меньше. Второй ряд в воскресенье займут Валттери Боттас и Шарль Леклер – монегаск не только продемонстрировал возрождение Ferrari, но и ограничился в финале всего одним быстрым кругом.

Благодаря Пьеру Гасли (AlphaTauri) и Даниэлю Риккардо (McLaren) в первой шестерке оказались представлены сразу пять разных команд.

В десятку также пробились Ландо Норрис, Карлос Сайнс, а также – впервые с Гран При Монако 2018 года – Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

Капризная удача

Сразу несколько гонщиков после квалификации вправе говорить о невезении.

Для российского дебютанта Никиты Мазепина первая в карьере квалификация Формулы 1 закончилась двумя разворотами – сначала в 13-м повороте (на фото ниже), затем в первом – и последним местом в протоколе. Своему партнеру по Haas Мику Шумахеру москвич проиграл более восьми десятых.

Серхио Перес не смог проявить себя в дебюте за Red Bull – во втором сегменте первый круг мексиканца судьи аннулировали за нарушение пределов трассы, а на второй команда выпустила него на более жестких шинах Medium, которые не позволили гонщику подняться выше 11-го места.

Себастьян Феттель и вовсе остался 18-м. Новичку Aston Martin на решающем быстром круге в первом сегменте дважды помешали желтые флаги: из-за разворота Мазепина в первом повороте и остановившегося из-за подозрительных вибраций Сайнса в восьмом.

Наконец. Юки Цунода, который в Q1 показал великолепное второе время. в итоге остался только 13-м, так как попробовал выйти в финал на резине Medium.

Непростая суббота Макса

Для Ферстаппена путь к четвертому в карьере поулу оказался непростым. В самом начале гонщик слишком широко заехал на поребрик во втором повороте, повредив днище. Было видно, как от его машины отлетают небольшие кусочки углепластика.

Экспресс-осмотр в боксах показал, что оперативный ремонт RB16B невозможен. Несмотря на это, пилот собрал в финале все три рекордных сектора.

Впервые с начала турбоэры в 2014 году поул первой гонки достался не Mercedes. Для самого Ферстаппена это первый квалификационный успех в Бахрейне, а для команды Red Bull – первый с 2012 года.

Из гонщиков первой десятки на более жестких шинах предстоит стартовать Ферстаппену, Хэмилтону, Боттасу и Гасли.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна.

Результаты квалификации Гран При Бахрейна