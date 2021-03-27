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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о квалификации

Ферстаппен начал новый сезон Ф1 с победы в квалификации Гран При Бахрейна

Автор:
, Ответственный редактор

Субботняя сессия на трассе в Сахире завершилась в пользу голландца из Red Bull, который опередил Льюиса Хэмилтона и Валттари Боттаса; россиянин Никита Мазепин остался последним

Ферстаппен начал новый сезон Ф1 с победы в квалификации Гран При Бахрейна

Став сильнейшим в последней квалификации 2020 года, Макс Ферстаппен вновь превзошел соперников в первую гоночную субботу 2021-го. Он показал лучшее время в каждой из тренировок Гран При Бахрейна, а затем первенствовал и в споре за поул. 

Свой лучший круг голландец проехал за 1:28.997. Соперники из Mercedes смогли в первой попытке финала навязать Максу серьезную борьбу, но в итоге семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отстал на 0,388 секунды.

Примечательно, что все последующие отрывы в первой десятке оказались меньше. Второй ряд в воскресенье займут Валттери Боттас и Шарль Леклер – монегаск не только продемонстрировал возрождение Ferrari, но и ограничился в финале всего одним быстрым кругом. 

Благодаря Пьеру Гасли (AlphaTauri) и Даниэлю Риккардо (McLaren) в первой шестерке оказались представлены сразу пять разных команд.  

В десятку также пробились Ландо Норрис, Карлос Сайнс, а также – впервые с Гран При Монако 2018 года – Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

Капризная удача

Сразу несколько гонщиков после квалификации вправе говорить о невезении. 

Для российского дебютанта Никиты Мазепина первая в карьере квалификация Формулы 1 закончилась двумя разворотами – сначала в 13-м повороте (на фото ниже), затем в первом – и последним местом в протоколе. Своему партнеру по Haas Мику Шумахеру москвич проиграл более восьми десятых.

 

Серхио Перес не смог проявить себя в дебюте за Red Bull – во втором сегменте первый круг мексиканца судьи аннулировали за нарушение пределов трассы, а на второй команда выпустила него на более жестких шинах Medium, которые не позволили гонщику подняться выше 11-го места. 

Себастьян Феттель и вовсе остался 18-м. Новичку Aston Martin на решающем быстром круге в первом сегменте дважды помешали желтые флаги: из-за разворота Мазепина в первом повороте и остановившегося из-за подозрительных вибраций Сайнса в восьмом. 

Наконец. Юки Цунода, который в Q1 показал великолепное второе время. в итоге остался только 13-м, так как попробовал выйти в финал на резине Medium.

Непростая суббота Макса

Для Ферстаппена путь к четвертому в карьере поулу оказался непростым. В самом начале гонщик слишком широко заехал на поребрик во втором повороте, повредив днище. Было видно, как от его машины отлетают небольшие кусочки углепластика. 

Экспресс-осмотр в боксах показал, что оперативный ремонт RB16B невозможен. Несмотря на это, пилот собрал в финале все три рекордных сектора. 

Впервые с начала турбоэры в 2014 году поул первой гонки достался не Mercedes. Для самого Ферстаппена это первый квалификационный успех в Бахрейне, а для команды Red Bull – первый с 2012 года.

Из гонщиков первой десятки на более жестких шинах предстоит стартовать Ферстаппену, Хэмилтону, Боттасу и Гасли. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна.

Результаты квалификации Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'28.997  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'29.385 0.388
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'29.586 0.589
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'29.678 0.681
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'29.809 0.812
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'29.927 0.930
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'29.974 0.977
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'30.215 1.218
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'30.249 1.252
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'30.601 1.604
11 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'30.659 1.662
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'30.708 1.711
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'31.203 2.206
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'31.238 2.241
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'33.430 4.433
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'31.724 2.727
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'31.936 2.939
18 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'32.056 3.059
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'32.449 3.452
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'33.273 4.276
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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