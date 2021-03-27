Ферстаппен начал новый сезон Ф1 с победы в квалификации Гран При Бахрейна
Субботняя сессия на трассе в Сахире завершилась в пользу голландца из Red Bull, который опередил Льюиса Хэмилтона и Валттари Боттаса; россиянин Никита Мазепин остался последним
Став сильнейшим в последней квалификации 2020 года, Макс Ферстаппен вновь превзошел соперников в первую гоночную субботу 2021-го. Он показал лучшее время в каждой из тренировок Гран При Бахрейна, а затем первенствовал и в споре за поул.
Свой лучший круг голландец проехал за 1:28.997. Соперники из Mercedes смогли в первой попытке финала навязать Максу серьезную борьбу, но в итоге семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отстал на 0,388 секунды.
Примечательно, что все последующие отрывы в первой десятке оказались меньше. Второй ряд в воскресенье займут Валттери Боттас и Шарль Леклер – монегаск не только продемонстрировал возрождение Ferrari, но и ограничился в финале всего одним быстрым кругом.
Благодаря Пьеру Гасли (AlphaTauri) и Даниэлю Риккардо (McLaren) в первой шестерке оказались представлены сразу пять разных команд.
В десятку также пробились Ландо Норрис, Карлос Сайнс, а также – впервые с Гран При Монако 2018 года – Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
Капризная удача
Сразу несколько гонщиков после квалификации вправе говорить о невезении.
Для российского дебютанта Никиты Мазепина первая в карьере квалификация Формулы 1 закончилась двумя разворотами – сначала в 13-м повороте (на фото ниже), затем в первом – и последним местом в протоколе. Своему партнеру по Haas Мику Шумахеру москвич проиграл более восьми десятых.
Серхио Перес не смог проявить себя в дебюте за Red Bull – во втором сегменте первый круг мексиканца судьи аннулировали за нарушение пределов трассы, а на второй команда выпустила него на более жестких шинах Medium, которые не позволили гонщику подняться выше 11-го места.
Себастьян Феттель и вовсе остался 18-м. Новичку Aston Martin на решающем быстром круге в первом сегменте дважды помешали желтые флаги: из-за разворота Мазепина в первом повороте и остановившегося из-за подозрительных вибраций Сайнса в восьмом.
Наконец. Юки Цунода, который в Q1 показал великолепное второе время. в итоге остался только 13-м, так как попробовал выйти в финал на резине Medium.
Непростая суббота Макса
Для Ферстаппена путь к четвертому в карьере поулу оказался непростым. В самом начале гонщик слишком широко заехал на поребрик во втором повороте, повредив днище. Было видно, как от его машины отлетают небольшие кусочки углепластика.
Экспресс-осмотр в боксах показал, что оперативный ремонт RB16B невозможен. Несмотря на это, пилот собрал в финале все три рекордных сектора.
Впервые с начала турбоэры в 2014 году поул первой гонки достался не Mercedes. Для самого Ферстаппена это первый квалификационный успех в Бахрейне, а для команды Red Bull – первый с 2012 года.
Из гонщиков первой десятки на более жестких шинах предстоит стартовать Ферстаппену, Хэмилтону, Боттасу и Гасли.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна.
Результаты квалификации Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'28.997
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'29.385
|0.388
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'29.586
|0.589
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'29.678
|0.681
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'29.809
|0.812
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'29.927
|0.930
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'29.974
|0.977
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'30.215
|1.218
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'30.249
|1.252
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'30.601
|1.604
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'30.659
|1.662
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'30.708
|1.711
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1'31.203
|2.206
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'31.238
|2.241
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'33.430
|4.433
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'31.724
|2.727
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'31.936
|2.939
|18
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'32.056
|3.059
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'32.449
|3.452
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'33.273
|4.276
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский