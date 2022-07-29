Сайнс начал Гран При Венгрии с лучшего времени в тренировке

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За один месяц в календаре чемпионата мира запланированы сразу четыре Гран При – прямо из французского Ле-Кастелле команды переехали на «Хунгароринг», где в пятницу стартовал 13-й этап сезона.

Первая тренировка, прошедшая в облачных условиях, показала равенство сил двух топ-команд. Их гонщики поочередно выходили на первую строчку – Макс Ферстаппен обогнал Шарля Леклера, и затем уже самого голландца опередил Карлос Сайнс.

На первом секторе быстрейшего круга испанец проехал даже хуже собственного времени, зато на двух оставшихся обновил рекорд сессии – что позволило остановить секундомер на отметке 1:18.750.

Ферстаппен (также на шинах Soft) уступил 0,130 секунды, Леклер отстал от напарника на 0,289.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Очень быстры по ходу всего часа были пилоты McLaren. Ландо Норрис завершил тренировку четвертым (+0,549), опередив пару гонщиков Mercedes, между которыми расположился Серхио Перес, так и не проехавший ни одного чистого круга на шинах Soft. Вся эта группа уступила лучшему результату меньше секунды.

Десятку замкнули Даниэль Риккардо, прошлогодний победитель Гран При Эстебан Окон (ставший, кроме того, лидером по пройденной дистанции) и напарник последнего по Alpine Фернандо Алонсо.

В самом конце на 11-ю и 12-ю строчку поднялись гонщики Aston Martin на машинах со спорным решением заднего крыла, а вот команде Haas обновления не принесли особенной скорости – Кевин Магнуссен на «белой Ferrari» стал только 17-м.

За рулем Alfa Romeo во второй раз в сезоне работал Роберт Кубица, показавший 19-ю скорость.

Сессия обошлась без происшествий и заметных поломок, хотя гонщики регулярно выезжали за пределы трассы и скакали по поребрикам.

Результаты первой тренировки Гран При Венгрии