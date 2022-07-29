Сайнс начал Гран При Венгрии с лучшего времени в тренировке
Участники Формулы 1 продолжили невероятный июльский марафон в пригороде Будапешта, где Red Bull и Ferrari вновь оказались близки по скорости
За один месяц в календаре чемпионата мира запланированы сразу четыре Гран При – прямо из французского Ле-Кастелле команды переехали на «Хунгароринг», где в пятницу стартовал 13-й этап сезона.
Первая тренировка, прошедшая в облачных условиях, показала равенство сил двух топ-команд. Их гонщики поочередно выходили на первую строчку – Макс Ферстаппен обогнал Шарля Леклера, и затем уже самого голландца опередил Карлос Сайнс.
На первом секторе быстрейшего круга испанец проехал даже хуже собственного времени, зато на двух оставшихся обновил рекорд сессии – что позволило остановить секундомер на отметке 1:18.750.
Ферстаппен (также на шинах Soft) уступил 0,130 секунды, Леклер отстал от напарника на 0,289.
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Очень быстры по ходу всего часа были пилоты McLaren. Ландо Норрис завершил тренировку четвертым (+0,549), опередив пару гонщиков Mercedes, между которыми расположился Серхио Перес, так и не проехавший ни одного чистого круга на шинах Soft. Вся эта группа уступила лучшему результату меньше секунды.
Десятку замкнули Даниэль Риккардо, прошлогодний победитель Гран При Эстебан Окон (ставший, кроме того, лидером по пройденной дистанции) и напарник последнего по Alpine Фернандо Алонсо.
В самом конце на 11-ю и 12-ю строчку поднялись гонщики Aston Martin на машинах со спорным решением заднего крыла, а вот команде Haas обновления не принесли особенной скорости – Кевин Магнуссен на «белой Ferrari» стал только 17-м.
За рулем Alfa Romeo во второй раз в сезоне работал Роберт Кубица, показавший 19-ю скорость.
Сессия обошлась без происшествий и заметных поломок, хотя гонщики регулярно выезжали за пределы трассы и скакали по поребрикам.
Результаты первой тренировки Гран При Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1'18.750
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'18.880
|0.130
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1'19.039
|0.289
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'19.299
|0.549
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'19.606
|0.856
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'19.622
|0.872
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'19.710
|0.960
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|28
|1'19.841
|1.091
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|30
|1'20.348
|1.598
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|27
|1'20.377
|1.627
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'20.383
|1.633
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'20.414
|1.664
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'20.456
|1.706
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'20.695
|1.945
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|1'20.810
|2.060
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|28
|1'20.834
|2.084
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|24
|1'20.921
|2.171
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|25
|1'21.027
|2.277
|19
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'21.179
|2.429
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|27
|1'21.413
|2.663
|Полные результаты
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