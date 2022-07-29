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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

Сайнс начал Гран При Венгрии с лучшего времени в тренировке

Участники Формулы 1 продолжили невероятный июльский марафон в пригороде Будапешта, где Red Bull и Ferrari вновь оказались близки по скорости

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сайнс начал Гран При Венгрии с лучшего времени в тренировке
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За один месяц в календаре чемпионата мира запланированы сразу четыре Гран При – прямо из французского Ле-Кастелле команды переехали на «Хунгароринг», где в пятницу стартовал 13-й этап сезона.

Первая тренировка, прошедшая в облачных условиях, показала равенство сил двух топ-команд. Их гонщики поочередно выходили на первую строчку – Макс Ферстаппен обогнал Шарля Леклера, и затем уже самого голландца опередил Карлос Сайнс. 

На первом секторе быстрейшего круга испанец проехал даже хуже собственного времени, зато на двух оставшихся обновил рекорд сессии – что позволило остановить секундомер на отметке 1:18.750. 

Ферстаппен (также на шинах Soft) уступил 0,130 секунды, Леклер отстал от напарника на 0,289.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Очень быстры по ходу всего часа были пилоты McLaren. Ландо Норрис завершил тренировку четвертым (+0,549), опередив пару гонщиков Mercedes, между которыми расположился Серхио Перес, так и не проехавший ни одного чистого круга на шинах Soft. Вся эта группа уступила лучшему результату меньше секунды. 

Десятку замкнули Даниэль Риккардо, прошлогодний победитель Гран При Эстебан Окон (ставший, кроме того, лидером по пройденной дистанции) и напарник последнего по Alpine Фернандо Алонсо. 

В самом конце на 11-ю и 12-ю строчку поднялись гонщики Aston Martin на машинах со спорным решением заднего крыла, а вот команде Haas обновления не принесли особенной скорости – Кевин Магнуссен на «белой Ferrari» стал только 17-м.

За рулем Alfa Romeo во второй раз в сезоне работал Роберт Кубица, показавший 19-ю скорость. 

Сессия обошлась без происшествий и заметных поломок, хотя гонщики регулярно выезжали за пределы трассы и скакали по поребрикам. 

Результаты первой тренировки Гран При Венгрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 26 1'18.750  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 24 1'18.880 0.130
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 26 1'19.039 0.289
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 21 1'19.299 0.549
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 28 1'19.606 0.856
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 24 1'19.622 0.872
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'19.710 0.960
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 28 1'19.841 1.091
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 30 1'20.348 1.598
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 27 1'20.377 1.627
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 26 1'20.383 1.633
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 25 1'20.414 1.664
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 28 1'20.456 1.706
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27 1'20.695 1.945
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 23 1'20.810 2.060
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 28 1'20.834 2.084
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 24 1'20.921 2.171
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 25 1'21.027 2.277
19 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 20 1'21.179 2.429
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 27 1'21.413 2.663
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