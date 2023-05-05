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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о тренировке

Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами

Джордж Расселл опередил Льюиса Хэмилтона по итогам сессии, прерванной красными флагами из-за аварии Нико Хюлькенберга. Макс Ферстаппен показал четвертое время

Александр Кабановский
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл потерял около 15 минут в начале первой сессии пятого этапа Ф1 из-за того, что Mercedes установила на его машину какое-то экспериментальное устройство, связанное с системой рулевого управления. Однако оказалось, что после этого нагрузка на руль значительно выросла, и пилот вернулся в гараж, чтобы новинку сняли с его W14. 

Но и после этого скорость Mercedes не выглядела конкурентоспособной. Пилоты команды долгое врем не использовали самые мягкие шины Soft и незадолго до клетчатого флага были только 18-м и 19-м. 

Однако в самом конце Джордж с Льюисом Хэмилтоном провели быстрые попытки – и опередили всех соперников. Расселл показал время 1:30.125, семикратный чемпион отстал на 0,212.

Шарль Леклер завершил сессию третьим (+0,324), и хотя лидер Ferrari жаловался на медленные переключения передач, он опередил лидера сезона Макса Ферстаппена ровно на одну десятую. При этом стоит отметить, что состояние трассы заметно эволюционировало по ходу заездов, а пилот Red Bull показал свое время, когда на часах еще оставалось 12 минут до клетчатого флага.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

На экваторе сессии, одним из первых совершив быструю попытку на мягких шинах, дебютант Гран При Майами Нико Хюлькенберг возглавил промежуточный протокол. Но спустя всего несколько минут Haas немецкого пилота закрутило в третьем повороте и отбросило в барьер на входе в четвертый. Для эвакуации разбитой машину заезды пришлось почти на десять минут прервать красными флагами. 

При этом, даже несмотря на аварию, результат Нико оказался настолько хорошим, что позволил гонщику удержаться в первой десятке.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04, разворот

Ник де Врис, AlphaTauri AT04, разворот

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Карлос Сайнс стал пятым, а Пьер Гасли из Alpine замкнул шестерку лидеров, отстав от времени Расселла ровно на секунду. Две следующие строчки протокола заняли гонщики Aston Martin, а вот победитель прошлого этапа Серхио Перес показал только 11-ю скорость.  

Тренировка прошла под знаком многочисленных ошибок и разворотов на пыльном асфальте. Кроме Хюлькенберга, не повезло также Нику де Врису. Пилота AlphaTauri закрутило в затяжном 12-м повороте, и хотя после этого он смог вернуться на пит-лейн своим ходом, на протяжении оставшихся 40 минут больше не выезжал оттуда. 

Результаты первой тренировки Гран При Майами

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 18 1'30.125  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 24 1'30.337 0.212
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23 1'30.449 0.324
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 22 1'30.549 0.424
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 23 1'30.724 0.599
6 France Пьер Гасли Alpine Renault 20 1'31.104 0.979
7 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 24 1'31.231 1.106
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 24 1'31.337 1.212
9 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 14 1'31.392 1.267
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'31.542 1.417
11 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 22 1'31.566 1.441
12 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 24 1'31.810 1.685
13 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 25 1'31.853 1.728
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 24 1'31.902 1.777
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 25 1'31.903 1.778
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 23 1'31.997 1.872
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 22 1'32.134 2.009
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 28 1'32.169 2.044
19 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 27 1'32.619 2.494
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 10 1'34.637 4.512
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