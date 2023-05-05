Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами

Джордж Расселл потерял около 15 минут в начале первой сессии пятого этапа Ф1 из-за того, что Mercedes установила на его машину какое-то экспериментальное устройство, связанное с системой рулевого управления. Однако оказалось, что после этого нагрузка на руль значительно выросла, и пилот вернулся в гараж, чтобы новинку сняли с его W14.

Но и после этого скорость Mercedes не выглядела конкурентоспособной. Пилоты команды долгое врем не использовали самые мягкие шины Soft и незадолго до клетчатого флага были только 18-м и 19-м.

Однако в самом конце Джордж с Льюисом Хэмилтоном провели быстрые попытки – и опередили всех соперников. Расселл показал время 1:30.125, семикратный чемпион отстал на 0,212.

Шарль Леклер завершил сессию третьим (+0,324), и хотя лидер Ferrari жаловался на медленные переключения передач, он опередил лидера сезона Макса Ферстаппена ровно на одну десятую. При этом стоит отметить, что состояние трассы заметно эволюционировало по ходу заездов, а пилот Red Bull показал свое время, когда на часах еще оставалось 12 минут до клетчатого флага.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

На экваторе сессии, одним из первых совершив быструю попытку на мягких шинах, дебютант Гран При Майами Нико Хюлькенберг возглавил промежуточный протокол. Но спустя всего несколько минут Haas немецкого пилота закрутило в третьем повороте и отбросило в барьер на входе в четвертый. Для эвакуации разбитой машину заезды пришлось почти на десять минут прервать красными флагами.

При этом, даже несмотря на аварию, результат Нико оказался настолько хорошим, что позволил гонщику удержаться в первой десятке.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04, разворот Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Карлос Сайнс стал пятым, а Пьер Гасли из Alpine замкнул шестерку лидеров, отстав от времени Расселла ровно на секунду. Две следующие строчки протокола заняли гонщики Aston Martin, а вот победитель прошлого этапа Серхио Перес показал только 11-ю скорость.

Тренировка прошла под знаком многочисленных ошибок и разворотов на пыльном асфальте. Кроме Хюлькенберга, не повезло также Нику де Врису. Пилота AlphaTauri закрутило в затяжном 12-м повороте, и хотя после этого он смог вернуться на пит-лейн своим ходом, на протяжении оставшихся 40 минут больше не выезжал оттуда.

Результаты первой тренировки Гран При Майами